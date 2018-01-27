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17:58 (мск), источник: ТАСС

Россияне почтили память жертв блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Жители городов России собираются в субботу, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда. В день 74-й годовщины полного снятия осады с города памятные акции проходят от Арктики до Крыма, от Северо-Запада до Сибири.

Источник: РИА "Новости"

Главные события в этот день проходят в Санкт-Петербурге. Здесь в центре города у памятного знака поэтессе Ольге Берггольц, чей голос стал символом борьбы Ленинграда в годы осады, в субботу проходит акция «Муза блокады». Известные поэты, актеры, музейщики, обычные горожане читают стихи о блокаде, отрывки из рассказов ленинградских писателей, выдержки из дневников, просто рассказывают о временах осады города.

«Люди, которые хранили в Ленинграде музейные ценности, жили, боролись, умирали. В подвалах Исаакиевского собора хранились многие экспонаты из пригородных музеев. В самую страшную зиму 41−42 годов [сотрудниками этих музеев] была предпринята попытка работы над планами восстановления своих музеев. Они ходили и описывали, что разрушено, что удалось сохранить в городе после бомбежек, их звали читать лекции, эти великие люди совершили подвиг, сравнимый с военными», — рассказал в ходе акции директор музея-памятника Исаакиевский собор Юрий Мудров.

В акции также принимают участие специалисты поисковых отрядов. Они рассказывают петербуржцам о том, как искать информацию о родственниках погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Звездный поход

Больше тысячи школьников в этом году приехали в поселок Лемболово под Петербургом поучаствовать в традиционном Звездном лыжном походе. В этом году он состоится уже в 25 раз.

«Ребята выходят на три маршрута разной протяженности, которые все вместе образуют, если смотреть в плане, звезду. Маршруты протяженностью 2, 5 и 10 километров. Перед стартом командам выдаются опросники на тему блокады, и, проходя дистанцию, они попутно отвечают на вопросы об освобождении Ленинграда от блокады», — рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по образованию.

Южный форпост — северному

В эти дни о блокаде Ленинграда и о подвиге солдат, освободивших от нее город, вспоминают не только в Петербурге. Акции памяти прошли также в Севастополе, который в годы Великой Отечественной войны пережил 250-дневную осаду, за что так же, как и Ленинград, в 1965 году одним из первых городов СССР получил звание города-героя.

«Ленинград и Севастополь — два города у моря. Мы действительно похожи: судьбами, задачами, которые перед нашими городами ставила Родина. Севастополь — южный форпост России, Санкт-Петербург — один из северных форпостов нашего государства. Оба города, пережив трагедию, продолжили жить, оба возродились, благодаря особому духу жителей», — сказала на митинге-реквиеме на Аллее городов-героев 26 января депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова.

Блокадный хлеб Арктики

На севере, в Архангельске, к памятной дате представили военно-исторический квест «Оборона Ленинграда» для школьников и студентов, которые состязались в стрельбе из пневматической винтовки, знании истории, видов вооружения и боеприпасов и др., рассказал ТАСС директор центра «Патриот» Евгений Корнюх.

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Концерт-реквием пройдет также в заполярной Воркуте. Он состоится в городском Центре национальных культур и досуговой деятельности. А солдаты местной войсковой части специально испекут хлеб по рецепту блокадного Ленинграда из смеси отрубей, опилок и муки, рассказал ТАСС директор центра Андрей Зарянко.

Память Урала

О снятии блокады Ленинграда вспоминают и в Уральском регионе. Этот регион страны в годы войны принял многих ленинградцев, сюда вывозились предприятия. Из Челябинска в 1943 году в Ленинград прибыл первый после восстановления железнодорожного сообщения поезд с большой земли.

Жители столицы Урала, Екатеринбурга, в память о ленинградцах, погибших в годы войны, 27 января несли цветы к вечному огню. «Мы проводим митинг и возлагаем цветы к вечному огню на Широкореченском военном мемориале. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной Войны, боевых действий, труженики тыла и студенты», — рассказал ТАСС председатель свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков.

В Перми, в Центральном выставочном зале, открылась экспозиция «Эвакуация. От Невы до Камы», которая рассказывает об эвакуации жителей блокадного Ленинграда в 1941—1943 годах, общности судеб ленинградцев и пермяков, факторе, давшем толчок для развития экономического, научного и культурного потенциала края, куда в годы войны были эвакуированы предприятия и культурные учреждения Ленинграда.

Ленинград и Сибирь

В день 74-летия снятия блокады память погибших ленинградцев почтили в Новосибирске. В годы войны этот город принял более 120 тысяч жителей Ленинграда, эвакуированных из осажденного города. Кроме того, именно здесь хранились экспонаты из музеев-заповедников «Петергоф», «Царское Село», «Павловск», Артиллерийского и Этнографического музеев.

Жители Новосибирска возложили цветы к стеле и почтили память погибших минутой молчания. Перед собравшимися выступили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«История сроднила Ленинград с сибирскими регионами. Сюда прибыло более 128 тысяч ленинградцев — почти половина населения Новосибирска на тот момент. Практически во всех городах Сибири были открыты эвакуационные пункты. Сибирь стала второй родиной для ленинградцев», — сказал Меняйло.

«В эти дни нас сопровождают два чувства — это скорбь, боль, сожаление, воспоминания о погибших героях, которые ушли из жизни, защищая нашу родину, защищая Ленинград. И второе чувство — гордость за подвиг народа, который выстоял, победил и очистил от фашистской заразы пол-Европы, а фактически весь мир. Новосибирск и Ленинград связаны ратным подвигом, трудовым подвигом», — отметил Травников.

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