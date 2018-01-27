Коммунальщики засыпали снегом инновационную заправку в Воронеже

Так, на днях коммунальщики завалили убранным снегом инновационную заправку для электромобилей — первую и единственную в Воронеже.
Напомним, буквально несколько дней назад 36on.ru сообщал об открытии двух заправочных станций для электрокаров — одна из них находится в Рамонском районе, на трассе М-4 «Дон», вторая — на левом берегу, на остановке «Арзамасская», около парка «Алые паруса».
Именно эту заправку и завалили убранным снегом коммунальщики, соорудив на площадке огромный сугроб. Судя по фотографиям очевидцев, теперь к заправочной станции нельзя подъехать не то что на электромобиле, но даже на экскаваторе.
Напомним, за минувшую неделю в Воронежском регионе выпало рекордное количество осадков, областной центр и все районы оказались буквальны засыпаны снегом, а воронежские сугробы признали самыми высокими в центральной России. Коммунальщики, и прежде не слишком успешно справлявшиеся с уборкой снега и наледи с дорог и тротуаров, вынуждены работать в авральном режиме, каждую ночь вывозя из города огромное количество убранного снега. Но, видимо, не всегда далеко — в соцсетях воронежцы жалуются, что убранный снег складируют во дворах, на днях на улице Ломоносова, прямо на проезжей части появился огромный сугроб-убийца из убранного снега, перегородивший одну полосу. А теперь местом складирования снега стала инновационная и единственная в Воронеже зарядка для электромобилей.