Коммунальщики засыпали снегом инновационную заправку в Воронеже

Источник: 36on.ru

Так, на днях коммунальщики завалили убранным снегом инновационную заправку для электромобилей — первую и единственную в Воронеже.

Напомним, буквально несколько дней назад 36on.ru сообщал об открытии двух заправочных станций для электрокаров — одна из них находится в Рамонском районе, на трассе М-4 «Дон», вторая — на левом берегу, на остановке «Арзамасская», около парка «Алые паруса».

Именно эту заправку и завалили убранным снегом коммунальщики, соорудив на площадке огромный сугроб. Судя по фотографиям очевидцев, теперь к заправочной станции нельзя подъехать не то что на электромобиле, но даже на экскаваторе.