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18:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские студенты выстроили из 49 машин надпись «Путин 2018»

Молодежь выразила поддержку кандидату на должность президента РФ.

Студенты Челябинска поддержали Владимира Путина необычным флешмобом.

Сегодня, 27 января, на парковке возле ледовой арены «Трактор» студенты южноуральских вузов и колледжей выстроили из 49 машин надпись «Путин-2018». Таким образом молодежь выразила свою поддержку кандидату на должность президента РФ.

Отметим, что в рамках мероприятия студенты посоревновались в виртуозной парковке, выполнив разные маневры в ограниченном пространстве.

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