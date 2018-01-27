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19:18 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии лишат прав женщину, бросившую детей в подъезде

В Нефтекамске мать, бросившую двоих маленьких детей в подъезде, лишат родительских прав. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на начальника отдела опеки и попечительства Нефтекамска Ларису Акрамову.

20 января в подъезде многоэтажного жилого дома соседка нашла в подъезде двоих плачущих детей. Она забрала их к себе домой, накормила и вызвала полицию. Малыши 2014 и 2016 годов рождения были помещены в детское отделение больницы города.

Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних удалось оперативно установить личности родителей малышей. Выяснилось, что мать отправилась с детьми к отцу, но того не оказалось в квартире. Тогда женщина оставила их в подъезде и ушла. Выяснилось, что в этой семье 6 детей. И ранее они проживали в Краснокамском районе и были лишены родительских прав. По истечении времени, они смогли восстановить свои права.

Оставленные в подъезде дети все еще находятся в больнице. Сотрудники опеки отмечают, что мать ни разу не пришла к ним. Сейчас ведется подготовка документов на лишение их родительских прав в отношении всех детей.

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