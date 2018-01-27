В Башкирии лишат прав женщину, бросившую детей в подъезде

20 января в подъезде многоэтажного жилого дома соседка нашла в подъезде двоих плачущих детей. Она забрала их к себе домой, накормила и вызвала полицию. Малыши 2014 и 2016 годов рождения были помещены в детское отделение больницы города.

Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних удалось оперативно установить личности родителей малышей. Выяснилось, что мать отправилась с детьми к отцу, но того не оказалось в квартире. Тогда женщина оставила их в подъезде и ушла. Выяснилось, что в этой семье 6 детей. И ранее они проживали в Краснокамском районе и были лишены родительских прав. По истечении времени, они смогли восстановить свои права.