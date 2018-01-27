Минчанина с крупной суммой денег не пустили в столичное казино

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Пьяный мужчина пытался пройти в одно из столичных казино с 11 тысячами долларов в рюкзаке, но охранник не дал ему войти, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции при патрулировании микрорайона Серебрянка задержали и провели в РУВД неопрятно выглядящего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В отделении выяснилось, что мужчина развелся с женой, и она ему выплатила 11 тысяч долларов, которые он получил в банке, но потратить так и не успел: пытался зайти в игорный клуб, но охранник его не впустил», — рассказали в ГУВД.