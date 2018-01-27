Певица Зара стала участником акции Putin Team «Помни свои корни»

Источник: РИА "Новости"

Зара приурочила визит к годовщине снятия полной блокады Петербурга 75 лет назад. Поэтому военная тема прошла красной линией через всю встречу. В ходе открытого урока певица исполняла военные песни.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД представители Putin Team, ребята много интересовались историей успеха певицы. Отвечая на их вопросы, Зара призывала верить в себя и трудиться — тогда все получится. Певица напомнила, как важно знать свои корни, культуру, помнить людей, благодаря которым каждый из нас состоялся в жизни. Она много рассказывала о школьных годах и учителях, благодарила каждого из них.

Певица подробно рассказала о своем решении присоединиться к акции и движению Putin Team.

«Первые шаги к моему успеху начались именно в родной школе, — сказала она. — Здесь не только дали образование, но и научили человечности, неравнодушию, целеустремленности, уважению к труду и своей Родине. Мне хотелось бы передать ребятам, как эстафетную палочку, мои секреты, мои надежды и разделить с ними любовь к нашим учителям и воспитателям. Именно так и формируются те важные ценности, на которых мы с командой единомышленников строим будущее нашей страны».

После встречи дети фотографировались с артисткой и брали ее автографы.

Эта гимназия считается крупнейшим в Северо-Западном регионе образовательным комплексом, победитель в конкурсе лучших школ приоритетного национального проекта «Образование». Учреждение вошло в список «Первые среди первых» (ТОП-25) перечня 500 лучших общеобразовательных организаций России. Зара окончила ее в 2000 году с серебряной медалью.

Движение Putin Team создал хоккеист Александр Овечкин в ноябре 2017 года. Оно объединило десятки тысяч сторонников президента России Владимира Путина.

Сейчас в России идет избирательная кампания. На сегодняшний в ней принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель Владимир Михайлов.