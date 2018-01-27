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19:35 (мск), источник: РИА Новости

Собянин рассказал о программе масленичных гуляний в Москве

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году масленичные гулянья пройдут с 9 по 18 февраля на центральных площадях и улицах столицы.

Источник: РИА Новости

«Представления и ярмарки развернутся на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы. Необычная программа будет в парке Коломенское», — написал Собянин в Twitter.

На официальном портале мэра города сообщается, что фестиваль «в честь праздника блинов и солнца пройдет на 25 площадках по всему городу».

Главными местами для ярмарок, карнавалов, концертов фольклорной музыки, театрализованных представлений и исторических реконструкций станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Камергерский переулок и Новый Арбат, а также парк Коломенское с необычной программой. Кроме того, отмечается, что фестивальные площадки также разместятся во всех округах Москвы.

«На площадках фестиваля воссоздадут атмосферу празднования Масленицы прошлых столетий, а кроме того, покажут, какие традиции проводов зимы сохранились в разных регионах России», — говорится в сообщении.

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