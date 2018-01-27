Собянин рассказал о программе масленичных гуляний в Москве

Источник: РИА Новости

«Представления и ярмарки развернутся на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы. Необычная программа будет в парке Коломенское», — написал Собянин в Twitter.

На официальном портале мэра города сообщается, что фестиваль «в честь праздника блинов и солнца пройдет на 25 площадках по всему городу».

Главными местами для ярмарок, карнавалов, концертов фольклорной музыки, театрализованных представлений и исторических реконструкций станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Камергерский переулок и Новый Арбат, а также парк Коломенское с необычной программой. Кроме того, отмечается, что фестивальные площадки также разместятся во всех округах Москвы.