Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в ближайшие три дня
УФА, 27 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.
УФА, 27 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным Башгидрометцентра, 28 января в республике ожидается погода без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — минус 15−20 градусов, местами — до 30 мороза. Днем теплее — от 8 до 13 градусов мороза, местами — до минус 20.
29 января синоптики
30 января характер погоды существенно не изменится. В отдельных северных и западных районах республики ожидается слабый снег. Ветер южный,