Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в ближайшие три дня

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По данным Башгидрометцентра, 28 января в республике ожидается погода без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — минус 15−20 градусов, местами — до 30 мороза. Днем теплее — от 8 до 13 градусов мороза, местами — до минус 20.

29 января синоптики по-прежнему обещают погоду без осадков. В отдельных северных и западных районах Башкирии пройдет слабый снег. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — минус 15−20 градусов, местами — 25−30 градусов мороза. Днем — от 10 до 15 градусов мороза.