Одна из старейших в мире горилл умерла в зоопарке Сан-Диего

Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

«С тяжелым сердцем сообщаем о кончине Вилы, одной из старейших горилл в мире. Вила отметила свой 60-й день рождения в октябре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последние годы примат находился на ветеринарном карантине по состоянию здоровья.

В течение своей жизни Вила выкормила несколько выращенных в неволе детенышей и положила начало «роду», в котором выросли уже пять поколений горилл.