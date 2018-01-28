Ученые рассказали о новой опасности сахара

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пожилых людей. В ходе научной работы была проанализирована взаимосвязь между показателями гликированного гемоглобина (HbA1c), отражающего среднее содержание сахара в крови, и когнитивными нарушениями за период около десяти лет. Выяснилось, что чем выше уровень HbA1c, тем быстрее происходит снижение когнитивных способностей. При этом специалисты учитывали уровень холестерина, индекс массы тела, психическое состояние, алкогольную и никотиновую зависимости, хронические заболевания, уровень образования, семейное положение и многие другие характеристики.