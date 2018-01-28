Илон Маск назвал дату первого запуска Falcon Heavy
Руководитель компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере объявил, что первый пуск
Руководитель компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере объявил, что первый пуск
«Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки “Аполлона” 39A на мысе Канаверал», — написал Маск.
По его словам, за пуском можно будет наблюдать со специальной площадки для обозрения.
Ранее в SpaceX сообщили об успешном статическом огневом испытании Falcon Heavy.