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02:48 (мск), источник: Газета.Ру

Илон Маск назвал дату первого запуска Falcon Heavy

Руководитель компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере объявил, что первый пуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля.

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фотографий
8
фотографий

«Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки “Аполлона” 39A на мысе Канаверал», — написал Маск.

По его словам, за пуском можно будет наблюдать со специальной площадки для обозрения.

Ранее в SpaceX сообщили об успешном статическом огневом испытании Falcon Heavy.

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