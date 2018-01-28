Владивосток стал столицей «Тотального диктанта-2018»
Стало известно, какой писатель в приморской столице прочитает свой текст.
Стало известно, какой писатель в приморской столице прочитает свой текст.
Столицей «Тотального диктанта» 2018 года стал Владивосток, обойдя Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. Итоги конкурса объявил в субботу в Новосибирске на конференции «Тотального диктанта» председатель жюри, ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство «ТАСС».
«Были горячие споры, но побеждает сильнейший — это Владивосток», — объявил Федорук. Здесь 14 апреля автор диктанта, писательница Гузель Яхина прочитает свой текст.
Как сообщалось ранее, в
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2017 году диктант написали более 200 тыс. человек из 71 страны.
Напомним, «Тотальный диктант» во Владивостоке состоится 14 апреля.