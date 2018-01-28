Скончался секретарь Союза журналистов Борис Резник
Он умер на 78 году жизни.
Он умер на 78 году жизни.
Известный журналист, общественный деятель, бывший депутат Госдумы, секретарь Союза журналистов Борис Резник скончался на 78 году жизни. Об этом стало известно накануне.
— Умер наш товарищ — Борис Львович Резник. Ушёл из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики. За большие достижения в области журналистики Борис Львович был неоднократно удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России, — сообщает
Борис Резник работал во многих федеральных изданиях. Он имеет отношение и к Хабаровску. Здесь он закончил высшую партийную школу в 1981 году. На Дальний Восток впервые приехал в марте 1969 года для освещения событий на острове Даманском. А уже в ноябре того же года попросил направить его на работу в Хабаровск собственным корреспондентом газеты «Лесная промышленность». А в 1981 году стал работать собственным корреспондентом газеты «Известия».