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08:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Скончался секретарь Союза журналистов Борис Резник

Он умер на 78 году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Известный журналист, общественный деятель, бывший депутат Госдумы, секретарь Союза журналистов Борис Резник скончался на 78 году жизни. Об этом стало известно накануне.

— Умер наш товарищ — Борис Львович Резник. Ушёл из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики. За большие достижения в области журналистики Борис Львович был неоднократно удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России, — сообщает пресс-служба СЖР на официальном сайте.

Борис Резник работал во многих федеральных изданиях. Он имеет отношение и к Хабаровску. Здесь он закончил высшую партийную школу в 1981 году. На Дальний Восток впервые приехал в марте 1969 года для освещения событий на острове Даманском. А уже в ноябре того же года попросил направить его на работу в Хабаровск собственным корреспондентом газеты «Лесная промышленность». А в 1981 году стал работать собственным корреспондентом газеты «Известия».

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