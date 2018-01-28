Разгадана тайна древнего сакрального Акыр-Таса

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Вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и в число сакральных объектов Жамбылской области, это сооружение в 40 км от Тараза уже не одно столетие вызывает интерес ученых, притягивает «сенсов» и туристов.

До сих пор было неизвестно когда, кем и для чего построено это грандиозное сооружение размером 205×185 метров, сложенное из многотонных каменных блоков красного песчаника. Еще в 1222 году путешествовавший по этим местам китайский монах Чань-Чунь описал Акыр-Тас как непонятные развалины. И сегодня на эти развалины съезжаются различные «контактеры» с внеземным разумом, чтобы получить заряд энергии и порцию информации.

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Известно, что эта местность представляет собою зону тектонического разлома с подземными пустотами и сложными геотектоническими процессами, которые и могут создавать природную аномалию, воздействовать на человека, пробуждая скрытые резервы и даруя сильнейший энергетический подъем.

Сооружение состоит из четырех частей, в трех из них помещения расположены вокруг дворов, а четвертая свободна от застройки. В центре находится двор с двумя водоемами (хаузы). В комплекс также входят загородные усадьбы, каменный и глиняный карьеры, водохранилища. В местах глубокого залегания грунтовых пород обнаружилась мощная фундаментальная кладка. Поражает мастерство строителей. Огромные каменные блоки высотой 3,5 — 4 метра поставлены с учетом рельефа земли. При отсутствии «склеивающих» растворов камни установлены так, что их очень трудно изъять из кладки, так точно они подогнаны. Подсчитано, что вес только каменного основания составляет около 5 млн тонн.

Пятиметровая толщина наружных каменных стен, предположительная их высота 12−15 м, и 4-метровый фундамент могут говорить о том, что сооружение могло служить обороной от врагов. Древние строители установили 9-километровую водопроводную систему, которая могла обеспечить подачу воды из горного источника в водохранилища. Дворец — сооружение грандиозное — множество комнат, соединенных каменными переходами, подобными лабиринтам египетских пирамид. Недаром есть теория французских исследователей, которая напрямую связывает пирамиды Гизы с Акыр-Тасом. Аналогичные сооружения сейчас можно увидеть только в трех местах — в Алеппо, Дамаске и Самарии.

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Версии происхождения и назначения этого сооружения выдвигались самые разные. Самую первую выдвинул в середине XIX века российский ученый Лерх, заявивший, что Акыр-Тас был буддийским монастырем. В 1894 году известный востоковед Василий Бартольд обнаружил на одном из камней изображение рыбы и предположил, что это монастырь христиан-несторианцев. Третью версию высказал немецкий ученый Брентьес, назвавший Акыр-Тас резиденцией арабского наместника в Средней Азии Кутейбы ибн-Муслима. Последние данные, по словам ученых, позволяют отождествлять Акыр-Тас со средневековым городом Касрибасом на Великом Шелковом пути. Известный казахстанский ученый-археолог академик Карл Байпаков по-разному датировал отдельные части комплекса — от V века до н. э. до ХIV века н. э., указывая на схожесть архитектурного плана Акыр-Таса с резиденциями арабских халифов, дворцов Сирии, Ирака и Иордании.

Интересную версию предложил известный жамбылский журналист и писатель, исследователь, спелеолог Амантай Айзахметов. В своей книге «Акыр-Тас — последний камень на краю Ойкумены» он говорит о том, что строителем этого сооружения мог быть Александр Македонский, воздвигавший дворцы по окраинам своей огромной империи. Известно, что этот римский император бывал в здешних местах, и Акыр-Тас мог быть его недостроенным дворцом на крайней восточной точке империи.

Российский инженер Луппорт построил пространственную математическую модель и вычислил, что пирамида Хеопса указывает на определенную точку земного шара, находящуюся в 40 км от Тараза. Как известно, пишет Луппорт, пирамида Хеопса строго сориентирована, и ее диагональ составляет одну прямую с диагональю пирамиды Хефрена. Далее он утверждает, что этот исполинский указательный знак направлен на северо-восток. Пирамида Хеопса стоит на параллели 30о. Построив на параллели угол в 30о, мы получим прямую, указывающую на Акыр-Тас. В. Луппорт предполагает, что исполинская кладка Акыр-Таса не что иное, как отвлекающее сооружение — подлинная тайна сокрыта внутри скального холма, где может находиться величественный дворец-музей древней цивилизации.

В 1996 году французские археологи, совместно с казахстанскими коллегами, сравнив план Акыр-Таса, уточненного с помощью лазерной воздушной съёмки, с планировкой резиденции арабских халифов в Самарре и дворца Каср аль¬Хайр аль-Шарки в Сирии, пришли к выводу, что это сооружение возводилось как арабский замок-дворец, вокруг которого должен был возникнуть город. Однако, по не известным им причинам и город не появился, и строительство было прервано. Ведь никаких ни костей, ни артефактов на территории дворцового комплекса археологи так и не нашли.

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В начале 2018 года польский археолог Олеся Анипко (Бачинска) опубликовала в «Polish Archaeological Abstracts» и «Nauka w Polsce» монографию о своей версии тайны этих загадочных циклопических развалин на юге Казахстана, которую она выдвинула в результате 17-летнего изучения ею городища Акыр-Тас, а также анализа и сопоставления известных научных данных. Маститые польские учёные, ознакомившись с аргументацией молодого польского археолога, дали заключение, что эта версия на данный момент является наиболее убедительной, имеющей право претендовать на безусловно научное открытие.

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Здесь следует отметить, что Олеся Анипко (Бачинска), уроженка города Джамбула — Тараза, из семьи любителей истории и краеведения. Еще подростком попав на Акыр-Тас, она изучила его вдоль и поперек, и загадки Акыр-Таса не давали ей покоя, даже когда она уехала в другую страну и исполнила свою детскую мечту стать археологом.

«Вокруг руин этого таинственного сооружения постоянно ходили кругами археологи и специалисты из разных стран, пытаясь разгадать загадку появления в этом месте такого небывалого для этих мест гигантского сооружения, — говорит О. Анипко (Бачинска). — Самый же большой интерес и недоумение у археологов вызывали восемь узких загадочных помещений шириной всего один метр, и это при трехметровой толщине и 18-метровой длине этих стен, соединенных между собой наподобие лабиринтов египетских пирамид. Не меньшей загадкой являются находящиеся до сих пор в каменоломне Тастюбе, в 400 метрах от Акыр-Таса, несколько ванн в виде саркофагов, выдолбленных из цельных каменных блоков».

Польский археолог абсолютно согласна с казахстанскими, российскими, немецкими, французскими и другими учёными, утверждавшими в один голос, что этот памятник архитектуры является плодом титанических усилий огромного количества строителей по проекту зодчих из Ближнего Востока и Средиземноморья. Но, вместе с тем, по ее мнению, при планировании и возведении Акыр-Таса в его архитектуру привнесены специфические особенности и новшества, заимствованные у местных тюрков и потому до этого не встречавшихся у ранее построенных арабами в других странах зданий и сооружений.

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Известно, что в 751 году близ Тараза, одного из крупных центров Великого Шелкового пути, на реке Талас произошла великая Атлахская (Таласская) битва, в которой схлестнулись интересы мощных средневековых государств — Танского Китая и Аббасидского халифата, поддерживаемого Тюргешским каганатом. Китайцы тогда находились в зените своей военной экспансии и вторглись первыми, действия арабов были лишь отражением нападения. Это единственное в истории человечества арабо-китайское сражение предопределило дальнейший ход истории и китайцев, и арабов, и тюрков. Если до этого Танский Китай претендовал на политическое и культурное влияние в Средней Азии, его привлекали плодородные равнины в бассейне реки Талас, протекающей по территории современных Казахстана и Кыргызстана, то после Атлахской битвы наступил конец верховенству Танского императорского дома на территории Центральной Азии. И здесь появилась исламская цивилизация. От исхода битвы решилось, какая культура будет доминировать в Центральной Азии в течение последующих столетий — или конфуцианская, китайская, или мусульманская, арабская.

В 749 году победоносный китайский полководец корейского происхождения Гао Сянь-чжи взял Ташкент (Шаш), казнил там тюркского правителя Мохэду и отступил со своим 30-тысячным войском в Таласскую долину. Сын Мохэду привел на выручку арабский отряд йеменской конницы под командованием Зияд ибн-Салиха, посланный наместником халифа Абу Муслимом Абд ар-Рахман ал-Хурасани ал-Марвази. К ним присоединились согдийские и тюркские племена, которые прежде воевали с арабами. В задачу отряда также входила защита арабского гарнизона в осаждённом китайскими войсками Таразе. Гао Сянь-чжи двинулся на выручку, подтянув свою конницу ябгу карлуков, вассалов Китая. В итоге танцы были разбиты наголову и обращены в бегство. Гао Сянь-чжи, которому конвой с трудом проложил дорогу среди охваченных паникой воинов, бежал в Китай. Арабам удалось добиться такого результата в ожесточённой битве лишь потому, что им неожиданно помогли тюрки, ударив китайцам в тыл. Они взяли богатую добычу и огромное количество пленных китайцев, до 20-ти тысяч.

«Естественен вопрос, — говорит О. Анипко (Бачинска), — а что стало с этим огромным количеством пленных китайцев? Разве что их можно было использовать на работах, например, в градостроительстве. А так как арабы, по мере продвижения, повсеместно строили на захваченных территориях города и крепости, то можно предположить, что после Таласской битвы при возведении дворца Акыр-Тас, в 35 км от места сражения, арабами были использованы именно тысячи этих традиционно мастеровых пленных. Ведь для обработки и укладки миллионов тонн огромных каменных блоков необходимы были именно десятки тысяч рабочих рук».

Версию немецкого учёного Брентьеса, утверждавшего, что Акыр-Тас начал строиться в 714−715 годах по приказу арабского наместника в Средней Азии Кутейбы ибн-Муслима О. Анипко (Бачинска) не разделяет, так как тот до времени своей казни в Фергане просто в эти края ещё не дошёл. Как не разделяет и предположения, что арабский дворец строился после завоевания этой территории в 766 году тюрками-карлуками, потому что в нем есть помещение для мечети. Карлуки к тому времени ещё не только не были мусульманами, но и объявили войну арабам, и им просто неоткуда было тогда нагнать в эти края столько тысяч каменных дел мастеров.

«То, что это именно арабский дворец, по исламским традициям разделённый на женскую (с выходом в сад) и мужскую части, изолированные друг от друга, а также с помещениями для слуг, воинов, площадками под внутренние водоёмы для поддержания прохлады, — всё это на плане комплекса очень легко читается», — говорит О. Анипко (Бачинска).

Она разгадала загадку восьми длинных помещений, разделенных толстенными стенами: «Они потому имеют форму лабиринтов, что были предназначены для использования в качестве холодильников. А найденные в каменоломне незаконченные “саркофаги” — это именно ванны под продукты для размещения их в нишах толстых стен лабиринтов, которые должны были постоянно поливаться водой. Возникающий же в этих узких проходах сквозняк способствовал бы испарению влаги на стенах, отводя тепло и осуществляя процесс их охлаждения. Этот принцип давно известен кочевникам юга Казахстана».

Собеседник приводит цитату из хроник, где есть запись о том, как перед курултаем «…слуги сели на коней и умчались в степь охлаждать кумыс…».

«Многим будет непонятна такая фраза, — говорит она, — но отнюдь не населению Чу-Таласской долины, знающему, что если бурдюк с напитком обернуть мокрой тканью или кошмой, и с ветерком на коне промчаться по степи, то напиток станет холодным. Да и сейчас под навесами около казахских юрт чабанов можно увидеть висящие ёмкости, обшитые кошмой, которые хозяйки время от времени поливают водой. Неизвестно, знали ли об этом арабы, но именно то, что во всех ранее построенных ими до Акыр-Таса дворцах таких помещений-холодильников не зафиксировано, свидетельствует о том, что они заимствовали это новшество именно у предков казахских кочевников».

По мнению О. Анипко (Бачинской), анализ времени от начала строительства акыртасского дворца и до его прекращения, а также объёмов выполненных работ, можно сделать вывод, что сооружение возводилось лет 13 — 15. И прекращено было как раз в то время, когда в 766 году земли тюргешей захватили и переселились на них тюрки-карлуки. «И здесь очевиден факт, что раз карлуки пошли войной на мусульманские страны, то естественно, что при захвате тюргешских территорий они выгнали арабов из Чу-Таласской долины, тем самым заставив их прекратить строительство дворца Акыр-Тас. И произошло это именно в 766 году. Но даже после того как арабам всё же удалось изгнать карлуков и опять включить Таласскую долину в состав владений халифата, они уже не смогли продолжить строительство Акыр-Таса. Позже непрерывная борьба против завоевателей заставила арабов вывести свои военные отряды из Мавераннахра и в 819 году передать власть местным правителям из династии Саманидов. И, хотя те продолжали ещё платить арабам символическую дань, поддерживая с ними только дипломатические и внешнеторговые отношения, но уже были независимы. И всё, что потом осталось на этой земле от захватчиков — это арабская письменность и мусульманская вера — ислам. И, конечно, потрясающие до сих пор воображение, загадочные руины Акыр-Таса», — считает магистр археологии Олеся Анипко (Бачинска) из Польши.

4-метровый фундамент стен Акыр-Таса говорит о грандиозных планах его строителей. Такое основание возводилось для стратегических крепостей, неуязвимых для вражеских нападений и подкопов. К сожалению, сегодня нельзя увидеть здание таким, каким его увидел в XIX веке картограф Знаменский, зарисовавший план и общий вид дворца со стенами из четырех рядов каменных блоков. Во время строительства Турксиба часть камней использовали для железнодорожных мостов, а в послевоенные годы глыбы растаскивало местное население.

Сегодня Акыр-Тас является одним из самых посещаемых туристических объектов Жамбылской области, популярным историко-природным памятником. Благодаря попечению дирекции государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза», исторический комплекс, расположенный вдалеке от оживленных трасс, в безводной и пустынной местности, приобрел цивилизованный вид. В 2012 году построили здание научного информационно-аналитического центра с конференц-залом, рабочими кабинетами и мини-гостиницей для археологов. В 2017 году сюда проложили 8-километровую дорогу от трассы.