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08:59 (мск), источник: Kazinform

Полиция Алматы составила рейтинг частых нарушений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматы составила рейтинг наиболее часто совершаемых мелких нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«За 2017 год выявлено 185 тысяч 81 административное правонарушение. Сумма наложенных административных штрафов составила 1 млрд 301 млн тенге», — отметили в ведомстве.

Самое частое правонарушение граждан — игнорирование ремней безопасности. Таких случаев зарегистрировано свыше 45 тысяч. На второй строчке рейтинга — использование мобильных телефонов за рулем. Выявлено порядка 40 тысяч фактов. На третьем месте, нарушение правил благоустройства территории — 31 172 случая.

Далее в рейтинге отмечены такие нарушения, как курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также незаконная торговля на улице.

В списке имеются и нарушения правил дорожного движения. Меньше всего алматинцев выезжают на встречную полосу — всего 563 случая.

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