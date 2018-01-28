Полиция Алматы составила рейтинг частых нарушений

«За 2017 год выявлено 185 тысяч 81 административное правонарушение. Сумма наложенных административных штрафов составила 1 млрд 301 млн тенге», — отметили в ведомстве.

Самое частое правонарушение граждан — игнорирование ремней безопасности. Таких случаев зарегистрировано свыше 45 тысяч. На второй строчке рейтинга — использование мобильных телефонов за рулем. Выявлено порядка 40 тысяч фактов. На третьем месте, нарушение правил благоустройства территории — 31 172 случая.

Далее в рейтинге отмечены такие нарушения, как курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также незаконная торговля на улице.