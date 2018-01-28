Полиция Алматы составила рейтинг частых нарушений
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматы составила рейтинг наиболее часто совершаемых мелких нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматы составила рейтинг наиболее часто совершаемых мелких нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«За 2017 год выявлено 185 тысяч 81 административное правонарушение. Сумма наложенных административных штрафов составила 1 млрд 301 млн тенге», — отметили в ведомстве.
Далее в рейтинге отмечены такие нарушения, как курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также незаконная торговля на улице.
В списке имеются и нарушения правил дорожного движения. Меньше всего алматинцев выезжают на встречную полосу — всего 563 случая.