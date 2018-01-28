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09:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

Детский центр трансплантации костного мозга появится в Красноярске

Необходимость создания такого центра обсуждалась еще с 2016 года.

В Красноярске создается центр трансплантации костного мозга для детей, сообщает пресс-служба Красноярского краевого министерства здравоохранения.

В настоящее время активно ведется подготовительная работа. Известно, что центр будет организован на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Особое внимание уделят подготовке кадров. Так, в прошлом году красноярским врачам были организованы стажировки в московском центре. Обучение прошли 3 медицинские сестры, 2 врача онколога-гематолога и врач анестезиолог-реаниматолог.

В 2018 году обучение продолжится — весной этого года стажировку продолжит еще одна группа врачей. Отметим, что необходимость создания такого центра обсуждается с 2016 года.

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