Детский центр трансплантации костного мозга появится в Красноярске
Необходимость создания такого центра обсуждалась еще с 2016 года.
Необходимость создания такого центра обсуждалась еще с 2016 года.
В Красноярске создается центр трансплантации костного мозга для детей, сообщает
В настоящее время активно ведется подготовительная работа. Известно, что центр будет организован на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Особое внимание уделят подготовке кадров. Так, в прошлом году красноярским врачам были организованы стажировки в московском центре. Обучение прошли 3 медицинские сестры, 2 врача
В 2018 году обучение продолжится — весной этого года стажировку продолжит еще одна группа врачей. Отметим, что необходимость создания такого центра обсуждается с 2016 года.