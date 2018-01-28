Детский центр трансплантации костного мозга появится в Красноярске

В настоящее время активно ведется подготовительная работа. Известно, что центр будет организован на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Особое внимание уделят подготовке кадров. Так, в прошлом году красноярским врачам были организованы стажировки в московском центре. Обучение прошли 3 медицинские сестры, 2 врача онколога-гематолога и врач анестезиолог-реаниматолог.