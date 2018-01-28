Актюбинские чиновники заснули перед Сапарбаевым

Чиновники заснули на заседании по итогам прошлого года перед акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым, пишет «Диапазон».

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Как сообщает издание, районные акимы, депутаты маслихатов, главы управлений и бизнесмены принимали участие в заседании.

Заместители главы региона заявили о росте промышленной и сельхозпродукции, однако никто не смог объяснить, почему в области возник дефицит сжиженного газа и произошел рост цен на продукты.