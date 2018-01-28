Актюбинские чиновники заснули перед Сапарбаевым
Во время собрания можно было наблюдать, как чиновники и сотрудники правоохранительных органов спали.
Во время собрания можно было наблюдать, как чиновники и сотрудники правоохранительных органов спали.
Чиновники заснули на заседании по итогам прошлого года перед акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым, пишет «Диапазон».
Как сообщает издание, районные акимы, депутаты маслихатов, главы управлений и бизнесмены принимали участие в заседании.
Заместители главы региона заявили о росте промышленной и сельхозпродукции, однако никто не смог объяснить, почему в области возник дефицит сжиженного газа и произошел рост цен на продукты.
Во время собрания можно было наблюдать, как чиновники и сотрудники правоохранительных органов спали. Госслужащие, спящие на работе в публичном месте дискредитируют кодекс этики, сообщали ранее в агентстве по делам госслужбы.