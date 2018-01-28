Красноярский край поучаствует в пробной переписи населения в октябре 2018 года
Пробная перепись пройдет в десяти регионах России.
Пробная перепись пройдет в десяти регионах России.
С 1 по 31 октября этого года в России пройдет пробная перепись жителей. Проект проведут в качестве подготовки ко Всероссийской переписи населения 2020 года. Планируется, что в октябре 2018-го будут отработаны все
В сообщении российского правительства сказано, что в рамках октябрьской пробной переписи планируется оптимизировать весь комплекс работ, связанный с ее проведением.
Также планируется, что в пробной переписи поучаствуют 550 тысяч человек. В кабмине определили десять территорий, на которых будут работать с местными жителями, — это Эльбрусский район