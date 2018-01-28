Красноярский край поучаствует в пробной переписи населения в октябре 2018 года

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С 1 по 31 октября этого года в России пройдет пробная перепись жителей. Проект проведут в качестве подготовки ко Всероссийской переписи населения 2020 года. Планируется, что в октябре 2018-го будут отработаны все программно-методологические, организационные и технологические моменты будущей переписи. Также в октябре пройдет сбор данных с учетом новых способов сбора сведений о жителях России в электронном виде, уточняет агентство ТАСС.

В сообщении российского правительства сказано, что в рамках октябрьской пробной переписи планируется оптимизировать весь комплекс работ, связанный с ее проведением.