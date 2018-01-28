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09:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край поучаствует в пробной переписи населения в октябре 2018 года

Пробная перепись пройдет в десяти регионах России.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С 1 по 31 октября этого года в России пройдет пробная перепись жителей. Проект проведут в качестве подготовки ко Всероссийской переписи населения 2020 года. Планируется, что в октябре 2018-го будут отработаны все программно-методологические, организационные и технологические моменты будущей переписи. Также в октябре пройдет сбор данных с учетом новых способов сбора сведений о жителях России в электронном виде, уточняет агентство ТАСС.

В сообщении российского правительства сказано, что в рамках октябрьской пробной переписи планируется оптимизировать весь комплекс работ, связанный с ее проведением.

Также планируется, что в пробной переписи поучаствуют 550 тысяч человек. В кабмине определили десять территорий, на которых будут работать с местными жителями, — это Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район «Хангаласский улус» в Якутии, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск в Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

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