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09:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Ушел из жизни известный дальневосточный журналист Борис Резник

Ушел из жизни общественный деятель, бывший депутат Госдумы, один из самых известных хабаровских журналистов, секретарь Союза журналистов России Борис Львович Резник, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

«Ушел из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики. За большие достижения в области журналистики Борис Львович был неоднократно удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России. Работал в газетах “Вечерняя Москва”, “Московский Комсомолец”, “Известия”, других изданиях. Избирался депутатом Госдумы нескольких созывов. Много лет Борис Львович возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям “Надежда”, работающий на добровольных началах», — говорится на сайте Союза журналистов России.

Виктор Бруевич.

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