Ушел из жизни известный дальневосточный журналист Борис Резник

«Ушел из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики. За большие достижения в области журналистики Борис Львович был неоднократно удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России. Работал в газетах “Вечерняя Москва”, “Московский Комсомолец”, “Известия”, других изданиях. Избирался депутатом Госдумы нескольких созывов. Много лет Борис Львович возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям “Надежда”, работающий на добровольных началах», — говорится на сайте Союза журналистов России.