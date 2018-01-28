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09:07 (мск), источник: Sputnik

В Сурхандарьинской области назначены 6 начальников РУВД

В Сурхандарьинской области Узбекистана произведены назначения на ключевые должности в РУВД и УВД.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. После посещения президентом Сурхандарьинской области в шести районах назначены новые начальники РУВД, а также начальник управления УВД. Об этом сообщает UzNews.uz.

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Так, подполковник Сатторов Шеркузи Султонович занял должность начальника управления уголовного розыска Сурхандарьинской области.

Начальником Термезского района области назначен подполковник Омонтураев Мухиддин Шотураевич.

Подполковник Абдиев Шерали Журабоевич стал начальником РУВД Кизирикского района.

Должность начальника РУВД Музрабадского района занял Турсунов Бахром Бобохонович.

Подполковник Юсупов Илхом Элмуродович возглавил РУВД Денауского района.

Майор Мусурмонов Шавкат Нормейлиевич занял должность начальника Шурчинского района области.

Начальником РУВД Шерабадского района стал Майор Кенжаев Даврон Турсунович.

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