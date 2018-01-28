Рыбак поймал щук-мутантов на Иртыше
Аномалии таких странных рыб неизвестны. Недалеко от места рыбалки находится заброшенный Тарский
Аномалии таких странных рыб неизвестны. Недалеко от места рыбалки находится заброшенный Тарский
Рыбак поймал на Иртыше гигантских щук. Одна из рыб весила 14 килограмм, пишет «СуперОмск». Однако рыбака из Омской области больше поразил не вес пойманных рыб, а то, что на их голове были рога.
Видевшие рыб вживую, назвали их драконами. Одна из рыб весила 14 килограмм, другая — 7. Мужчина не побоялся съесть странных щук, а их головы он высушил и оставил на память. Аномалии таких странных рыб неизвестны. Недалеко от места рыбалки находится заброшенный Тарский
Известно, что некоторые типы циркония радиоактивны и имеют повышенный уровень излучения. Они могли повлиять на внешний вид щук.