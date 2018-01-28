Рыбак поймал щук-мутантов на Иртыше

Рыбак поймал на Иртыше гигантских щук. Одна из рыб весила 14 килограмм, пишет «СуперОмск». Однако рыбака из Омской области больше поразил не вес пойманных рыб, а то, что на их голове были рога.

Видевшие рыб вживую, назвали их драконами. Одна из рыб весила 14 килограмм, другая — 7. Мужчина не побоялся съесть странных щук, а их головы он высушил и оставил на память. Аномалии таких странных рыб неизвестны. Недалеко от места рыбалки находится заброшенный Тарский горно-обогатительный комбинат по добыче циркония.