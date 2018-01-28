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09:17 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики рассказали, какая погода ждёт приморцев

В регионе произойдёт то, чего многие так долго ждали.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 767 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Восток Медиа

Новая неделя принесёт в Приморье долгожданное потепление. Температурный фон в регионе повысится в среднем на 3−5 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в начале новой недели погодные условия над югом Дальнего Востока изменятся. Азиатский антициклон, оттеснённый циклоном, смещающимся на север Восточной Сибири, займёт более южное положение. Гребень антициклона будет управлять погодой в Приморье в начале недели.

К середине недели над краем сформируется ядро высокого давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью в антициклональном поле воздух будет интенсивно выхолаживаться, а днём прогреваться. Температурный фон ночью в среднем составит −23… −33 градуса, в горных районах до -40. Днём температура воздуха будет меняться от -13 до -19, на побережье −7… −12.

В среду воздушные потоки в средней тропосфере сменят направление с северо-западных на западные. Холодный воздух отступит, и в крае потеплеет на 3−5 градусов. Среднесуточные температуры приблизятся к средним многолетним значениям.

Во Владивостоке, обещают синоптики, осадков не ожидается. Ветер будет умеренным, в начале недели свежим. Температура воздуха ночью на понедельник составит −20… −22 градуса. Завтра, 29 января, днём столбики термометров поднимутся до отметок −14… −16 градусов. К середине недели днём и ночью потеплеет на 2−4 градуса.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на неделе в регион пришли аномальные холода. В большинстве районов Приморья среднесуточные температуры воздуха оказались на семь и более градусов ниже среднеклиматических значений для этого времени года. К такому погодному сюрпризу оказались не готовы не только приморцы, но и их личные автомобили. На выходных аномальные морозы, наконец, начали понемногу отступать.

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