Синоптики рассказали, какая погода ждёт приморцев
В регионе произойдёт то, чего многие так долго ждали.
В регионе произойдёт то, чего многие так долго ждали.
Новая неделя принесёт в Приморье долгожданное потепление. Температурный фон в регионе повысится в среднем на 3−5 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», в начале новой недели погодные условия над югом Дальнего Востока изменятся. Азиатский антициклон, оттеснённый циклоном, смещающимся на север Восточной Сибири, займёт более южное положение. Гребень антициклона будет управлять погодой в Приморье в начале недели.
К середине недели над краем сформируется ядро высокого давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью в антициклональном поле воздух будет интенсивно выхолаживаться, а днём прогреваться. Температурный фон ночью в среднем составит −23… −33 градуса, в горных районах до -40. Днём температура воздуха будет меняться от -13 до -19, на побережье −7… −12.
В среду воздушные потоки в средней тропосфере сменят направление с
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на неделе в регион пришли аномальные холода. В большинстве районов Приморья среднесуточные температуры воздуха оказались на семь и более градусов ниже среднеклиматических значений для этого времени года. К такому погодному сюрпризу оказались не готовы не только приморцы, но и их личные автомобили. На выходных аномальные морозы, наконец, начали понемногу отступать.