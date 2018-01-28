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09:51 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды на неделю: весна всерьез поборется с зимой

Согласно прогнозам метеорологов, в Молдову придет незначительное потепление, весна напомнит о себе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 767 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Несмотря на хмурый и промозглый уикенд недели нынешней, следующая начнется с роста температур.

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Так, если сегодня, 28 января, будет довольно прохладно, термометры по стране покажут днем лишь до плюс 2 градусов, то в понедельник шкала поползет вверх и достигнет дневные часы, 29 января, плюс 4−5 по Цельсию, а небо будет преимущественно ясным.

Во вторник, 30 января декабря, днем и вечером будет ясно и без осадков, а температурный максимум вырастет до плюс 7−8 градусов Цельсия.

В среду, в четверг и в пятницу, по прогнозам метеорологов, погода существенно не изменится. Днем будет сравнительно тепло, плюс 5−8 градусов, и солнечно.

Конечно, до наступления настоящей весны еще далеко, но на следующей неделе она попытается робко заявить о своих правах, начав потихоньку «наступать на пятки» робкой и неуверенной молдавской зиме.

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