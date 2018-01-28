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21:26 (мск), источник: dostup1.ru

Телеведущий НТВ извинился за оскорбление Магнитогорска

Неделю назад Тигран Кеосаян назвал город трудовой славы «задницей мира».

В передаче «Международная пилорама», что выходит по каналу НТВ, телеведущий Тигран Кеосаян публично извинился за оскорбление Магнитогорска (Челябинская область) — неделю назад ведущий назвал уральский город трудовой славы «задницей мира», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За металлургическую столицу региона заступился член Общественной палаты Челябинской области Анатолий Макеев, призвав журналиста отказаться от использования в своей работе грубых и необоснованных оскорблений.

«Даже далеко не дружественный нам чужестранец Трамп не позволил себе обозвать Россию вонючим словом, а вы — гражданин России, получивший в ней бесплатное образование и другие социальные блага, и, по всей вероятности, обеспечившей вас безбедным существованием, в ответ так неуважительно, грубо, по-хамски отозвались о городе Магнитогорске», — подчеркнул Анатолий Макеев.

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Спустя неделю ведущий извинился за свои слова, правда, довольно в своеобразной форме.

«На прошлой неделе американские хакеры взломали суфлер нашей передачи и заменили в нем Мичиган на Магнитогорск. В связи с этим, заявляем официально: задница мира и место, где не селятся перелетные птицы, — это Мичиган. А Магнитогорск — волшебный город, где селятся перелетные птицы… Мы не ждем от Рамзана Ахматовича (Кадырова) намеков, чтобы извиниться. Мы сами приносим наши глубочайшие извинения Магнитогорску», — сказал Тигран Кеосаян, добавив, что передача, которую он ведет — юмористическая. «Мы тут шутим. В том числе, про себя».

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Скандальная программа «Международная пилорама» вышла в эфир 20 января.

Выражение «Задница мира — это Магнитогорск» телеведущий допустил, когда иронизировал над неблагозвучным высказыванием президента США Дональда Трампа о странах третьего мира.

В момент, когда Кеосаян говорил о Магнитогорске, на экране позади него демонстрировалось фото дымящих труб завода.

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