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15:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Фирменный поезд «Горький» появился в нижегородском метро к 150-летию писателя

Фирменный поезд «Горький» появился в нижегородском метро к 150-летию Максима Горького. Об этом один из авторов этого проекта Олег Шакирский сообщил на своей странице в соцсети.

Согласно информации, на борту головного вагона указан маршрут: «Нижний Новгород — Горький — Нижний Новгород», что не только подчёркивает личность писателя, но и отражает периоды смены имён города. Курсировать состав будет попеременно по Автозаводской и Сормовской линиям, между станциями «Горьковская» — «Парк культуры» и «Горьковская» — «Буревестник».

Интерьер всех четырёх вагонов поезда оформлен цитатами из произведений Горького, архивными фотографиями, биографическими подробностями жизни писателя. Кроме того, в каждом вагоне есть информация об объектах культуры Нижнего Новгорода, связанных с именем Горького.

Таким образом, поезд «Горький» становится своего рода гидом по горьковским местам Нижнего Новгорода для нижегородцев и гостей города. Дизайн и реализацию проекта выполнила нижегородская рекламная группа «Хорошие идеи». Авторы проекта — Олег Шакирский и Ната Водопьянова. На проработку эскизов ушло несколько месяцев. Большую помощь в подготовке материалов оказали библиотекарь Анна Медведева и фотограф Андрей Теребилов.

Напомним, ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018—2019 годов.

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