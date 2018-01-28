Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Почему стресс и недостаток сна заставляют нас переедать
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
Ряд СМИ обратили внимание на ошибочные слова Путина
Татьяна Навка показала, как занимается спортом дома
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
"США придется догонять РФ": британцы о планах создать "Конкорд"
Французы нашли причину недопуска Шипулина к ОИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
СМИ: Киев ставит на военную победу на Донбассе — это не безумие
Ищенко: Украинцы хотят открытого конфликта с РФ
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Gucci оденет Элтона Джона
СМИ: в Финляндии рассказали, что думают о "российской агрессии"
40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
21:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Бескондукторную» систему оплаты внедряют в новосибирских трамваях

Зима, холода и очереди в трамвай — этим запомнится новосибирцам начало внедрения бескондукторной системы оплаты. Именно холодное время года почему-то выбрали для тестирования системы, от которой уже отказались, например, в Москве.

Источник: Вести - Новосибирск

А в Новосибирске количество таких трамваев планируют увеличивать — в Управлении пассажирских перевозок считают, что эксперимент по запуску новой системы оплаты проезда показывает хорошие результаты.

В поисках ответа ищем восьмой трамвай — именно с него начался эксперимент. Внутри встречает кондуктор, терминала нет. О том, какое это счастье — работать без него, говорит водитель Марина.

Марина, водитель трамвая маршрута № 8: «Это был ад. Вы представьте: лететь, обилечивать, люди кричат, холод».

Две недели ездили вот так — картина «Взятие трамвая» с конечной «Чистая слобода». Совладать с новинкой получалось не у всех. Для пассажиров с колясками и сумками турникет — непреодолимое препятствие. Терминал давал сбои, в итоге трамваи часто сбивались с графика. В январе с загруженной «восьмерки» терминал переносят на «тройку» — так мэрия тестирует технику на разных маршрутах. Здесь пассажиров меньше — казалось бы, и проблем быть не должно, — но на нас система не срабатывает.

Читайте также
Первый трамвай без кондуктора вышел на маршрут № 8

Олеся Герасименко, корреспондент: «Температура в салоне трамвая должна быть не меньше, чем на 20 градусов выше температуры на улице, и этот норматив сейчас соблюдается: в салоне — около нуля. Однако температурные нормы, приемлемые для людей, по всей видимости, для техники не подходят».

Когда в вагоне потеплело, заработала и бескондукторная система. Наглядно демонстрируем: время посадки новосибирца, не знакомого с терминалом, в разы дольше, чем обычное время посадки. И всё же в мэрии настаивают: у эксперимента хорошие результаты, технические проблемы решаемы, ну, а люди привыкнут. Очевидные «плюсы»: пассажирские сборы выросли на 10 процентов, устройство способно решить и вопрос «кондукторского» кадрового дефицита. Оснастить терминалами власти намерены ещё больше трамваев. 13-й и 15-й маршруты такой участи избегут.

Владимир Кондауров, начальник Управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирска: «На первых этапах мы будем её внедрять именно на маршрутах с низким пассажиропотоком. Дальше, уже по мере доработки программного обеспечения, оборудования, будем строить дальнейшие планы».

Тестировать технику продолжат до конца февраля.

Этот репортаж получил неожиданное продолжение. Вагоновожатую Марину, которая честно высказала свое мнение по поводу новой системы в нашем эфире, лишили месячной премии. Официальная причина — «за то, что разговаривала в движении» (и, очевидно, говорила не то, что хотел бы услышать директор «Горэлектротранспорта» Евгений Жиратков). Евгений Георгиевич, когда в морозы техника дает сбой (и мы все это видели), а ваши сотрудники работают, несмотря ни на что, и обеспечивают рост сборов, вам бы поощрить человека, а не лишать его премии за разговоры в движении. Надеемся, начальник Управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирска Владимир Кондауров проследит, чтобы вагоновожатую Марину после этого репортажа не уволили, найдя еще какую-нибудь «приличную» официальную причину.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Новосибирске задумали к 2025 году создать «городскую электричку»
Нетаньяху: Иран не спешит создавать ядерное оружие из-за санкций
Русский бандит из Америки затосковал по родине
Минобороны выдаст своим гражданским служащим меховые шапки
Ученые открыли новую опасность чрезмерного употребления сладкого
Разведку Британии разозлили слова министра о «российской угрозе»
Расшифровано начало таинственного манускрипта Войнича
Документы ФБР: смерть Лесина не была насильственной
Спорт
Овечкин выиграл конкурс на силу броска перед Матчем всех звезд Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь