«Бескондукторную» систему оплаты внедряют в новосибирских трамваях

Источник: Вести - Новосибирск

А в Новосибирске количество таких трамваев планируют увеличивать — в Управлении пассажирских перевозок считают, что эксперимент по запуску новой системы оплаты проезда показывает хорошие результаты.

В поисках ответа ищем восьмой трамвай — именно с него начался эксперимент. Внутри встречает кондуктор, терминала нет. О том, какое это счастье — работать без него, говорит водитель Марина.

Марина, водитель трамвая маршрута № 8: «Это был ад. Вы представьте: лететь, обилечивать, люди кричат, холод».

Две недели ездили вот так — картина «Взятие трамвая» с конечной «Чистая слобода». Совладать с новинкой получалось не у всех. Для пассажиров с колясками и сумками турникет — непреодолимое препятствие. Терминал давал сбои, в итоге трамваи часто сбивались с графика. В январе с загруженной «восьмерки» терминал переносят на «тройку» — так мэрия тестирует технику на разных маршрутах. Здесь пассажиров меньше — казалось бы, и проблем быть не должно, — но на нас система не срабатывает.

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Олеся Герасименко, корреспондент: «Температура в салоне трамвая должна быть не меньше, чем на 20 градусов выше температуры на улице, и этот норматив сейчас соблюдается: в салоне — около нуля. Однако температурные нормы, приемлемые для людей, по всей видимости, для техники не подходят».

Когда в вагоне потеплело, заработала и бескондукторная система. Наглядно демонстрируем: время посадки новосибирца, не знакомого с терминалом, в разы дольше, чем обычное время посадки. И всё же в мэрии настаивают: у эксперимента хорошие результаты, технические проблемы решаемы, ну, а люди привыкнут. Очевидные «плюсы»: пассажирские сборы выросли на 10 процентов, устройство способно решить и вопрос «кондукторского» кадрового дефицита. Оснастить терминалами власти намерены ещё больше трамваев. 13-й и 15-й маршруты такой участи избегут.

Владимир Кондауров, начальник Управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирска: «На первых этапах мы будем её внедрять именно на маршрутах с низким пассажиропотоком. Дальше, уже по мере доработки программного обеспечения, оборудования, будем строить дальнейшие планы».

Тестировать технику продолжат до конца февраля.