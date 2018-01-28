«Бескондукторную» систему оплаты внедряют в новосибирских трамваях
Зима, холода и очереди в трамвай — этим запомнится новосибирцам начало внедрения бескондукторной системы оплаты. Именно холодное время года
Зима, холода и очереди в трамвай — этим запомнится новосибирцам начало внедрения бескондукторной системы оплаты. Именно холодное время года
А в Новосибирске количество таких трамваев планируют увеличивать — в Управлении пассажирских перевозок считают, что эксперимент по запуску новой системы оплаты проезда показывает хорошие результаты.
В поисках ответа ищем восьмой трамвай — именно с него начался эксперимент. Внутри встречает кондуктор, терминала нет. О том, какое это счастье — работать без него, говорит водитель Марина.
Марина, водитель трамвая маршрута № 8: «Это был ад. Вы представьте: лететь, обилечивать, люди кричат, холод».
Две недели ездили вот так — картина «Взятие трамвая» с конечной «Чистая слобода». Совладать с новинкой получалось не у всех. Для пассажиров с колясками и сумками турникет — непреодолимое препятствие. Терминал давал сбои, в итоге трамваи часто сбивались с графика. В январе с загруженной «восьмерки» терминал переносят на «тройку» — так мэрия тестирует технику на разных маршрутах. Здесь пассажиров меньше — казалось бы, и проблем быть не должно, — но на нас система не срабатывает.
Олеся Герасименко, корреспондент: «Температура в салоне трамвая должна быть не меньше, чем на 20 градусов выше температуры на улице, и этот норматив сейчас соблюдается: в салоне — около нуля. Однако температурные нормы, приемлемые для людей, по всей видимости, для техники не подходят».
Когда в вагоне потеплело, заработала и бескондукторная система. Наглядно демонстрируем: время посадки новосибирца, не знакомого с терминалом, в разы дольше, чем обычное время посадки. И всё же в мэрии настаивают: у эксперимента хорошие результаты, технические проблемы решаемы, ну, а люди привыкнут. Очевидные «плюсы»: пассажирские сборы выросли на 10 процентов, устройство способно решить и вопрос «кондукторского» кадрового дефицита. Оснастить терминалами власти намерены ещё больше трамваев. 13-й и 15-й маршруты такой участи избегут.
Владимир Кондауров, начальник Управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирска: «На первых этапах мы будем её внедрять именно на маршрутах с низким пассажиропотоком. Дальше, уже по мере доработки программного обеспечения, оборудования, будем строить дальнейшие планы».
Тестировать технику продолжат до конца февраля.
Этот репортаж получил неожиданное продолжение. Вагоновожатую Марину, которая честно высказала свое мнение по поводу новой системы в нашем эфире, лишили месячной премии. Официальная причина — «за то, что разговаривала в движении» (и, очевидно, говорила не то, что хотел бы услышать директор «Горэлектротранспорта» Евгений Жиратков). Евгений Георгиевич, когда в морозы техника дает сбой (и мы все это видели), а ваши сотрудники работают, несмотря ни на что, и обеспечивают рост сборов, вам бы поощрить человека, а не лишать его премии за разговоры в движении. Надеемся, начальник Управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирска Владимир Кондауров проследит, чтобы вагоновожатую Марину после этого репортажа не уволили, найдя еще