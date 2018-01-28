Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике пройдет в Нижнем Новгороде
Право на участие в олимпиаде получили 85 школьников 9−11 классов.
Право на участие в олимпиаде получили 85 школьников 9−11 классов.
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Право на участие в олимпиаде получили 85 школьников 9−11 классов из 10 муниципалитетов и городских округов (Нижний Новгород, Саров, Дзержинск, Арзамас, Бор, Семеновский, Балахнинский, Павловский, Кстовский, Тоншаевский районы), а также учащиеся Центра одаренных детей.
В числе участников регионального этапа 2018 года призеры заключительного этапа по математике 2017 года: ученик 10 класса нижегородского лицея № 82 Михаил Кузнецов, и ученик 11 класса саровского лицея № 3 Александр Толмачев.