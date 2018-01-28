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15:26 (мск), источник: Newsroom24.ru

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике пройдет в Нижнем Новгороде

Право на участие в олимпиаде получили 85 школьников 9−11 классов.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Право на участие в олимпиаде получили 85 школьников 9−11 классов из 10 муниципалитетов и городских округов (Нижний Новгород, Саров, Дзержинск, Арзамас, Бор, Семеновский, Балахнинский, Павловский, Кстовский, Тоншаевский районы), а также учащиеся Центра одаренных детей.

В числе участников регионального этапа 2018 года призеры заключительного этапа по математике 2017 года: ученик 10 класса нижегородского лицея № 82 Михаил Кузнецов, и ученик 11 класса саровского лицея № 3 Александр Толмачев.

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