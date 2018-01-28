Температурных аномалий в Иркутской области не ожидается
Холодные арктические воздушные массы территорию Прибайкалья покинули. На предстоящей неделе ожидается стандартная февральская погода.
Холодные арктические воздушные массы территорию Прибайкалья покинули. На предстоящей неделе ожидается стандартная февральская погода.
Как отмечают синоптики, ночные температуры в южных районах Иркутской области не превысят 20-ти градусов. Днем комфортно — от -11 до -17. На севере похолоднее — на 5−8 градусов. Февраль принесет нам снег, который местами будет с порывистым ветром. А вот температурных аномалий специалисты не прогнозируют.
— В целом февраль на территории Иркутской области по среднемесячным температурам ожидается на 1−1,5 градуса теплее. Температура во второй половине месяца в дневные часы на юге и западе будет повышаться до отметки -4−9 градусов, — говорит начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Юлия Янькова.