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16:00 (мск), источник: Вести Иркутск

Температурных аномалий в Иркутской области не ожидается

Холодные арктические воздушные массы территорию Прибайкалья покинули. На предстоящей неделе ожидается стандартная февральская погода.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечают синоптики, ночные температуры в южных районах Иркутской области не превысят 20-ти градусов. Днем комфортно — от -11 до -17. На севере похолоднее — на 5−8 градусов. Февраль принесет нам снег, который местами будет с порывистым ветром. А вот температурных аномалий специалисты не прогнозируют.

— В целом февраль на территории Иркутской области по среднемесячным температурам ожидается на 1−1,5 градуса теплее. Температура во второй половине месяца в дневные часы на юге и западе будет повышаться до отметки -4−9 градусов, — говорит начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Юлия Янькова.

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