Температурных аномалий в Иркутской области не ожидается

Как отмечают синоптики, ночные температуры в южных районах Иркутской области не превысят 20-ти градусов. Днем комфортно — от -11 до -17. На севере похолоднее — на 5−8 градусов. Февраль принесет нам снег, который местами будет с порывистым ветром. А вот температурных аномалий специалисты не прогнозируют.