Первый в Казахстане виртуальный музей презентовали в Талдыкоргане

Источник: Informburo.kz

В Талдыкоргане презентовали первый в республике виртуальный музей, сообщает телеканал «Хабар 24».

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Группа молодых менеджеров создала проект «Жетысу 360» по программе цифровизации Казахстана. С помощью новых технологий любой желающий может ознакомиться с уникальными местами Алматинского региона. В виртуальной экскурсии можно участвовать бесплатно и в любое время. Главное требование — наличие интернета.

Пока в передовую разработку проекта вошли лишь два музея, оба находятся в Талдыкоргане. Это музеи имени Тынышпаева и Жансугурова. Все музейные экспонаты можно рассмотреть, надев специальные очки. Видеоролики имеют и голосовое сопровождение на казахском языке. Проект пилотный, но в скором времени на сайте появятся и сакральные места Семиречья.