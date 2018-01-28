Первый в Казахстане виртуальный музей презентовали в Талдыкоргане
Все сакральные места и музеи Алматинской области можно увидеть в 3D-формате. Главное условие — наличие
Все сакральные места и музеи Алматинской области можно увидеть в 3D-формате. Главное условие — наличие
В Талдыкоргане презентовали первый в республике виртуальный музей, сообщает телеканал «Хабар 24».
Группа молодых менеджеров создала проект «Жетысу 360» по программе цифровизации Казахстана. С помощью новых технологий любой желающий может ознакомиться с уникальными местами Алматинского региона. В виртуальной экскурсии можно участвовать бесплатно и в любое время. Главное требование — наличие интернета.
Пока в передовую разработку проекта вошли лишь два музея, оба находятся в Талдыкоргане. Это музеи имени Тынышпаева и Жансугурова. Все музейные экспонаты можно рассмотреть, надев специальные очки. Видеоролики имеют и голосовое сопровождение на казахском языке. Проект пилотный, но в скором времени на сайте появятся и сакральные места Семиречья.
Программа будет постоянно обновляться. По словам одного из авторов проекта «Жетысу 360» Меирхата Толкунова, в своей финальной версии проект будет сопровождаться аудиогидом сразу на трёх языках: английском, казахском и русском, а в визуальную картинку попадут даже оцифрованные фотографии. Существует также возможность пополнять виртуальные музеи, если реальные будут пополняться новыми экспонатами.