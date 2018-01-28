Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
9 удивительных свойств грудного молока
Женщина, лишившаяся рук, подает в суд на сотрудника МВД
Во Франции предложили наказывать мужчин за сексизм на улицах
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
"США придется догонять РФ": британцы о планах создать "Конкорд"
Французы нашли причину недопуска Шипулина к ОИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
СМИ: Киев ставит на военную победу на Донбассе — это не безумие
Ищенко: Украинцы хотят открытого конфликта с РФ
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Gucci оденет Элтона Джона
СМИ: в Финляндии рассказали, что думают о "российской агрессии"
40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
15:47 (мск), источник: Informburo.kz

Первый в Казахстане виртуальный музей презентовали в Талдыкоргане

Все сакральные места и музеи Алматинской области можно увидеть в 3D-формате. Главное условие — наличие интернет-соединения.

Источник: Informburo.kz

В Талдыкоргане презентовали первый в республике виртуальный музей, сообщает телеканал «Хабар 24».

Читайте также
Разгадана тайна древнего сакрального Акыр-Таса

Группа молодых менеджеров создала проект «Жетысу 360» по программе цифровизации Казахстана. С помощью новых технологий любой желающий может ознакомиться с уникальными местами Алматинского региона. В виртуальной экскурсии можно участвовать бесплатно и в любое время. Главное требование — наличие интернета.

Пока в передовую разработку проекта вошли лишь два музея, оба находятся в Талдыкоргане. Это музеи имени Тынышпаева и Жансугурова. Все музейные экспонаты можно рассмотреть, надев специальные очки. Видеоролики имеют и голосовое сопровождение на казахском языке. Проект пилотный, но в скором времени на сайте появятся и сакральные места Семиречья.

Программа будет постоянно обновляться. По словам одного из авторов проекта «Жетысу 360» Меирхата Толкунова, в своей финальной версии проект будет сопровождаться аудиогидом сразу на трёх языках: английском, казахском и русском, а в визуальную картинку попадут даже оцифрованные фотографии. Существует также возможность пополнять виртуальные музеи, если реальные будут пополняться новыми экспонатами.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Казахстанскому актёру Санжару Мади вручили спортивный "Оскар"
Нетаньяху: Иран не спешит создавать ядерное оружие из-за санкций
Русский бандит из Америки затосковал по родине
Минобороны выдаст своим гражданским служащим меховые шапки
Ученые открыли новую опасность чрезмерного употребления сладкого
Разведку Британии разозлили слова министра о «российской угрозе»
Расшифровано начало таинственного манускрипта Войнича
Документы ФБР: смерть Лесина не была насильственной
Спорт
Овечкин выиграл конкурс на силу броска перед Матчем всех звезд Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь