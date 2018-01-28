Военная кафедра возвращается в ИрНИТУ

Ветераны Афганистана Прибайкалья инициировали открытие кафедры. Минобороны поддержало создание в вузе военной кафедры по программам подготовки сержантов запаса. В ИрНИТУ будут готовить кадры для воздушно-космических сил. На обучение примут свыше сотни студентов.