Военная кафедра возвращается в ИрНИТУ
Военная кафедра возвращается. 29 января в Иркутском национальном исследовательском техническом университете дадут старт обучению военному делу для студентов.
Военная кафедра возвращается. 29 января в Иркутском национальном исследовательском техническом университете дадут старт обучению военному делу для студентов.
Ветераны Афганистана Прибайкалья инициировали открытие кафедры. Минобороны поддержало создание в вузе военной кафедры по программам подготовки сержантов запаса. В ИрНИТУ будут готовить кадры для