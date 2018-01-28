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16:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Военная кафедра возвращается в ИрНИТУ

Военная кафедра возвращается. 29 января в Иркутском национальном исследовательском техническом университете дадут старт обучению военному делу для студентов.

Источник: Вести Иркутск

Ветераны Афганистана Прибайкалья инициировали открытие кафедры. Минобороны поддержало создание в вузе военной кафедры по программам подготовки сержантов запаса. В ИрНИТУ будут готовить кадры для воздушно-космических сил. На обучение примут свыше сотни студентов.

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