Стало известно, ждать ли в Молдове очередной снежной бури в апреле

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. О том, что «у природы нет плохой погоды» в Молдове после снежного бурана, лютовавшего в республике в апреле минувшего года, сегодня вряд ли кто-то отчается говорить. Тогда стихия показала разбалованным солнцем и теплом жителям страны свое страшное лицо, а добавляли красок к апокалиптической картине распустившиеся и согнувшиеся под тяжестью мокрого снега цветущие ветки абрикосов и вишен.

Читайте также Прогноз погоды на неделю: весна всерьез поборется с зимой

В нынешнем году зима долго скупилась на снег, и фактически случилось так, что первый снег в Молдове стал чуть ли не единственным, а вот морозец пару-тройку раз под «щекотал косточки» жителей республики. Правда, быстро отступал, видимо будучи «нерешительным» без сопровождения своей «подруги» метели.

Между тем, как известно, природа, как правило имеет обыкновение компенсировать все, что не было ей дано вовремя. Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: стоит ли ожидать очередных снежных сюрпризов от «Ее Величества» стихии в разгар весны нынешнего года, либо на этот раз погода будет более милостивой?

Ответ на этот вопрос в эксклюзивном комментарии дала начальник Управления метеорологии государственного гидрометцентра Лидия Трещило.

«То, что случилось в 2017 году, в апреле, когда Молдову засыпало снегом, смело можно было назвать природной аномалией. Такое явление произошло впервые за всю историю метеонаблюдений. В этом году, я думаю, не следует ждать подобной ситуации. Апрельские события 2017 года, это скорее исключение из правил, и малоснежная зима — не показатель, что природа может “компенсировать все” весной», — отметила метеоролог.

Однако, по словам специалиста, расслабляться жителям республики, особенно аграриям, не стоит, поскольку в весенний период, учитывая возможные заморозки, сельхозкультуры могут быть подвержены серьезной опасности заморозков, а некоторые могут «не устоять» под дыханием ночных морозов.

Между тем, в народе давно бытует примета: раз зима была почти бесснежной, то все, что природа не додала в январе и феврале, может быть с лихвой компенсировано весной и летом, что время года, которое должно быть теплым, может оказаться очень холодным и дождливым.

«Мы, специалисты, естественно больше доверяем науке, чем приметам. В мире происходит изменение климата, температура воздуха, в среднем, повышается на два-три градуса. Я думаю, что и наш мудрый народ заметил, что в связи с потеплением на планете, многие приметы, которые передавались от дедов, из поколения в поколение, сегодня просто «не работают», — заявил Лидия Трещило.