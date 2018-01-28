Стало известно, ждать ли в Молдове очередной снежной бури в апреле
Метеоролог Лидия Трещило в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о том, возможен ли в этом году «снежный апокалипсис» посреди весны 2018 года.
Метеоролог Лидия Трещило в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о том, возможен ли в этом году «снежный апокалипсис» посреди весны 2018 года.
КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. О том, что «у природы нет плохой погоды» в Молдове после снежного бурана, лютовавшего в республике в апреле минувшего года, сегодня вряд ли
В нынешнем году зима долго скупилась на снег, и фактически случилось так, что первый снег в Молдове стал чуть ли не единственным, а вот морозец
Между тем, как известно, природа, как правило имеет обыкновение компенсировать все, что не было ей дано вовремя. Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: стоит ли ожидать очередных снежных сюрпризов от «Ее Величества» стихии в разгар весны нынешнего года, либо на этот раз погода будет более милостивой?
Ответ на этот вопрос в эксклюзивном комментарии дала начальник Управления метеорологии государственного гидрометцентра Лидия Трещило.
«То, что случилось в 2017 году, в апреле, когда Молдову засыпало снегом, смело можно было назвать природной аномалией. Такое явление произошло впервые за всю историю метеонаблюдений. В этом году, я думаю, не следует ждать подобной ситуации. Апрельские события 2017 года, это скорее исключение из правил, и малоснежная зима — не показатель, что природа может “компенсировать все” весной», — отметила метеоролог.
Однако, по словам специалиста, расслабляться жителям республики, особенно аграриям, не стоит, поскольку в весенний период, учитывая возможные заморозки, сельхозкультуры могут быть подвержены серьезной опасности заморозков, а некоторые могут «не устоять» под дыханием ночных морозов.
Между тем, в народе давно бытует примета: раз зима была почти бесснежной, то все, что природа не додала в январе и феврале, может быть с лихвой компенсировано весной и летом, что время года, которое должно быть теплым, может оказаться очень холодным и дождливым.
«Мы, специалисты, естественно больше доверяем науке, чем приметам. В мире происходит изменение климата, температура воздуха, в среднем, повышается на