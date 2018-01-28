В Новосибирске понедельник 29 января будет теплым и облачным
Крещенские морозы покинули столицу Сибири.
Крещенские морозы покинули столицу Сибири.
По данным синоптиков сайта www.gismeteo.ru, всю ближайшую ночь в столице Сибири будет длиться снегопад.
В 7 часов утра ожидается снег. В 10 часов — облачно с прояснениями. В 13 и 16 часов — облачно. В 19 часов — снег, в 22 часа — сильный снег. Температура воздуха в 7 утра -14 градусов, в 10 и 22 часа -13 градусов. В 13, 16 и 19 часов -12 градусов. Ветер ожидается
Напомним, что с субботы 20 января по субботу 27 января в Новосибирске стояли крещенские морозы. В некоторых районах области временами холодало даже до -40 градусов.
По информации метеорологов Росгидрометцентра, в понедельник 29 января в Новосибирске ожидается -13 градусов, облачно, временами — небольшой снег. Ветер