Московскому шоссе ищут нового подрядчика для содержания

Источник: Pro Город Самара

Как сообщается на сайте госзакупок, в АСАДО (агентство по содержанию автомобильных дорог области) ищет подрядчика для проведения работ в холодное время года.

— Компаниям достанутся два участка дорог — 4,65 км и 6,71 км, — говорится в заявке. — Первый участок — это Московское шоссе от Авроры до проспекта Кирова, вместе с кольцевой развязкой. Второй участок — это Московское шоссе от Мичурина до Авроры и Ново-Садовая от Полевой до Постникова оврага.