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09:27 (мск), источник: Pro Город Самара

Московскому шоссе ищут нового подрядчика для содержания

Компаниям достанутся два участка дорог — 4,65 км и 6,71 км.

Источник: Pro Город Самара

Как сообщается на сайте госзакупок, в АСАДО (агентство по содержанию автомобильных дорог области) ищет подрядчика для проведения работ в холодное время года.

— Компаниям достанутся два участка дорог — 4,65 км и 6,71 км, — говорится в заявке. — Первый участок — это Московское шоссе от Авроры до проспекта Кирова, вместе с кольцевой развязкой. Второй участок — это Московское шоссе от Мичурина до Авроры и Ново-Садовая от Полевой до Постникова оврага.

В будущем контракте сказано, что рабочим предстоит убирать снег с дорог и остановок, чистить тротуары, а также вывозить мусор. На эти цели из областного бюджета выделяют 45 млн рублей.

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