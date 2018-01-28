Все детские сады закрыли в Бишкеке из-за аварии на ТЭЦ и морозов

Источник: Tengrinews

Как сообщает kaktus.media, в пятницу на ТЭЦ Бишкека произошла авария, которая привела к снижению температуры воды подаваемой в трубы центрального отопления столицы Киргизии. На ТЭЦ Бишкека была снижена нагрузка с 340 до 154 мегаватт из-за отказа оборудования подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов. Жители Бишкека мерзнут в домах из-за снижения температуры воды в системе отопления — средняя температура в квартирах опустилась до 10 градусов.

Читайте также Долгожданное потепление прогнозируют синоптики

Авария произошла на фоне аномального похолодания. По данным синоптиков, 27 января температура воздуха в горных районах республики опустилась до минус 40−45 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы, приостановлен учебный процесс в школах республики.

«Управлением образования мэрии города Бишкек в связи с резким похолоданием учебно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных организациях города приостановлен», — сообщает пресс-служба городской мэрии.

По данным РИА Новости, в Министерстве здравоохранения Кыргызстана создан специальный штаб по контролю за ситуацией в лечебных учреждениях. По данным пресс-службы ведомства все медучреждения работают в штатном режиме. «Под особым контролем родильные дома и дом ребенка, где в старших группах после проветривания температура составляет+16−17 градусов. Во всех группах работают масляные обогреватели, и персонал следит за каждым ребенком индивидуально», — сообщили в минздраве.