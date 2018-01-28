Все детские сады закрыли в Бишкеке из-за аварии на ТЭЦ и морозов
Все детские сады Бишкека закрыты до конца января в связи с аномальными морозами и аварией на городской ТЭЦ, сообщает
Все детские сады Бишкека закрыты до конца января в связи с аномальными морозами и аварией на городской ТЭЦ, сообщает
Как сообщает kaktus.media, в пятницу на ТЭЦ Бишкека произошла авария, которая привела к снижению температуры воды подаваемой в трубы центрального отопления столицы Киргизии. На ТЭЦ Бишкека была снижена нагрузка с 340 до 154 мегаватт
Авария произошла на фоне аномального похолодания. По данным синоптиков, 27 января температура воздуха в горных районах республики опустилась до минус 40−45 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы, приостановлен учебный процесс в школах республики.
«Управлением образования мэрии города Бишкек в связи с резким похолоданием
По данным РИА Новости, в Министерстве здравоохранения Кыргызстана создан специальный штаб по контролю за ситуацией в лечебных учреждениях. По данным
Поздним вечером в субботу правительство страны сообщило, что авария на ТЭЦ устранена и тепло в квартиры бишкекчан начнет поступать в ближайшие часы. Однако спустя почти сутки батареи так и не стали теплее, а температура в жилье опустилась до 10−12 градусов.