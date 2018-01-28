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16:47 (мск), источник: Tengrinews

Все детские сады закрыли в Бишкеке из-за аварии на ТЭЦ и морозов

Все детские сады Бишкека закрыты до конца января в связи с аномальными морозами и аварией на городской ТЭЦ, сообщает пресс-служба мэрии, передает Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

Как сообщает kaktus.media, в пятницу на ТЭЦ Бишкека произошла авария, которая привела к снижению температуры воды подаваемой в трубы центрального отопления столицы Киргизии. На ТЭЦ Бишкека была снижена нагрузка с 340 до 154 мегаватт из-за отказа оборудования подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов. Жители Бишкека мерзнут в домах из-за снижения температуры воды в системе отопления — средняя температура в квартирах опустилась до 10 градусов.

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Авария произошла на фоне аномального похолодания. По данным синоптиков, 27 января температура воздуха в горных районах республики опустилась до минус 40−45 градусов. Все подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы, приостановлен учебный процесс в школах республики.

«Управлением образования мэрии города Бишкек в связи с резким похолоданием учебно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных организациях города приостановлен», — сообщает пресс-служба городской мэрии.

По данным РИА Новости, в Министерстве здравоохранения Кыргызстана создан специальный штаб по контролю за ситуацией в лечебных учреждениях. По данным пресс-службы ведомства все медучреждения работают в штатном режиме. «Под особым контролем родильные дома и дом ребенка, где в старших группах после проветривания температура составляет+16−17 градусов. Во всех группах работают масляные обогреватели, и персонал следит за каждым ребенком индивидуально», — сообщили в минздраве.

Поздним вечером в субботу правительство страны сообщило, что авария на ТЭЦ устранена и тепло в квартиры бишкекчан начнет поступать в ближайшие часы. Однако спустя почти сутки батареи так и не стали теплее, а температура в жилье опустилась до 10−12 градусов.

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