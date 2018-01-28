На Южном Урале потеплеет до минус 7
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
В понедельник, 29 января, в Челябинской области потеплеет до минус 7−12 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.
Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер
Напомним, в предыдущие шесть дней ученики школ Магнитогорска, Троицка, Бредов, Кыштыма, Озерска, Коркино и Челябинска не ходили на занятия