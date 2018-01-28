На Южном Урале потеплеет до минус 7

В понедельник, 29 января, в Челябинской области потеплеет до минус 7−12 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью — минус 17−22 градуса, в низинах — до минус 26, на западе области — минус 12−17 градусов. Днем ожидается от 7 до 12 градусов мороза, в низинах до минус 16.