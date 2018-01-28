«У меня нет времени на смерть»: умер создатель IKEA Ингвар Кампрад

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Шведский предприниматель Ингвар Кампрад, основатель IKEA, одной из крупнейших в мире корпораций, торгующих мебелью и бытовыми товарами, скончался в возрасте 91 года в собственном доме в провинции Смоланд на юге Швеции. Смерть бизнесмена произошла в субботу, 27 января, сообщила на следующий день пресс-служба IKEA Group.

Йеспер Бродин, исполнительный директор и президент корпорации, заявил, что сотрудники компании скорбят о потере «основателя и уважаемого друга Ингвара».

Наследие Кампрада «будет восхищать нас долгие годы, а его видение — создание лучшего быта для многих людей — будет продолжать направлять и вдохновлять нас», — говорится в заявлении Бродина.

Ингвар Кампрад родился в 1926 году в южношведской провинции Смоланд, а компанию IKEA основал в 17 лет на подаренные отцом деньги.

Изначально, в 1943—1945 годах, он рассылал разнообразные бытовые товары по почте, но после конца Второй мировой войны решил заняться мебелью. Первый свой магазин Кампрад открыл в 1958 году в городке Эльмхульт в родном Смоланде.

Название IKEA представляет собой аббревиатуру и расшифровывается как Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Последние два слова — это названия родной фермы и церковного прихода предпринимателя.

По данным журнала Forbes, Ингвар Кампрад стремился максимально оптимизировать производство и повысить эффективность во всем — так, в 1953 году он начал использовать плоскую упаковку для сборных комплектов мебели. В 1961 году производство IKEA было перенесено в Польшу, чтобы «снизить издержки на рабочую силу».

Ингвар признавал, что страдает дислексией и это сказалось на его предприятии — так, популярные названия товаров, звучащие «по-шведски», появились из-за трудностей с запоминанием Кампрадом числовых товарных артикулов.

По словам самого Кампрада, трата ресурсов попусту представляется «смертным грехом». Также он заявил, что у него «нет времени на смерть», будучи уже в преклонных годах в интервью Swiss Broadcasting Corporation в 2006 году.

В 1994 году из опубликованных личных писем шведского фашиста Пера Энгдаля стало известно, что с 1942 года Ингвар Кампрад был участником пронацистской организации «Новошведское движение», а также был членом нацистской партии «Шведское социалистическое собрание».

После публикации этих данных Кампрад заявил, что выделит почти €100 млн на благотворительность и признал, что связь со шведскими нацистами «была величайшей ошибкой в его жизни», при этом в 2010 году бизнесмен сказал, что считает Пера Энгдаля «великим человеком», и что он «будет придерживаться этого мнения на протяжении всей своей жизни».

Известно, что Кампрад старался экономить в личной жизни практически на всем подряд: одежду он покупал на барахолках, стричься предпочитал «во время поездок в развивающиеся страны», потому что европейские парикмахеры «слишком много дерут за стрижку». Также он водил одну и ту же модель Volvo более 20 лет, летал самолетами регулярных авиалиний, а вся мебель в его доме, кроме кресла и напольных часов, была произведена на фабриках IKEA.

В 1988 году Кампрад перестал занимать должность руководителя компании, но не отходил от дел, продолжая консультировать менеджеров. На 2018 год корпорация IKEA Group владеет 412 магазинами в 49 странах мира, а в России работает 14 магазинов IKEA.

По версии издания Financial Times, Ингвар Кампрад был «одним из самых популярных налоговых беглецов Европы» — в 1973 году он переехал в Швейцарию, протестуя против резкого роста налогов в Швеции. В Швейцарии он и жил до 2014 года, а после смерти жены Кампрад вернулся обратно в Швецию.

Примерно в это же время он ушел со всех руководящих постов в IKEA Group, а на смену ему пришли сыновья — Матиас, Йонас и Петер.

На 2010 год состояние основателя сети IKEA оценивалось в $23 млрд, что обеспечило ему 11-ю позицию в рейтинге миллиардеров Forbes.