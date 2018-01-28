Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
Жертвы красоты: что происходит с девушками после пластики
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
СМИ: Киев ставит на военную победу на Донбассе — это не безумие
Ищенко: Украинцы хотят открытого конфликта с РФ
Во Франции предложили наказывать мужчин за сексизм на улицах
Татьяна Навка показала, как занимается спортом дома
СМИ: в Финляндии рассказали, что думают о "российской агрессии"
40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
17:58 (мск), источник: Sputnik.by

Акция памяти Александра Тихановича прошла в Минске

В годовщину смерти народного артиста Беларуси Александра Тихановича в торговом центре «Галерея» состоялась благотворительная акция под названием «Любовь в подарок».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Благотворительная акция «Любовь в подарок» прошла в день смерти народного артиста Беларуси Александра Тихановича в Минске.

Читайте также
Его хватало на всех. Секрет семьи Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской

В воскресенье в холле торгового центра «Галерея» были размещены деревья, на которых висели сердечки-поделки с желаниями 300 жителей домов-интернатов Беларуси.

Каждый желающий мог взять сердечко с тем или иным пожеланием и выполнить его. Мечты у авторов очень простые: портативная колонка с наушниками, книга, набор для бритья, шерстяной платок или просто открытка с добрыми словами.

Акцию провел продюсерский центр «Профиартвидеон», которым руководил Тиханович, совместно с фондом Spiros, который назван его именем. В мероприятии приняла участие дочь покойного артиста Анастасия Тиханович.

Все подарки, собранные в день памяти Тихановича, адресаты получат в день всех влюбленных — 14 февраля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Белорус погиб при загадочных обстоятельствах в хостеле в Питере
Расчлененное тело модели нашли в багажнике BMW в США
Нетаньяху: Иран не спешит создавать ядерное оружие из-за санкций
Русский бандит из Америки затосковал по родине
Минобороны выдаст своим гражданским служащим меховые шапки
Ученые открыли новую опасность чрезмерного употребления сладкого
Разведку Британии разозлили слова министра о «российской угрозе»
Расшифровано начало таинственного манускрипта Войнича
Документы ФБР: смерть Лесина не была насильственной
Спорт
Овечкин выиграл конкурс на силу броска перед Матчем всех звезд Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь