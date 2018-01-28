Акция памяти Александра Тихановича прошла в Минске
В годовщину смерти народного артиста Беларуси Александра Тихановича в торговом центре «Галерея» состоялась благотворительная акция под названием «Любовь в подарок».
В годовщину смерти народного артиста Беларуси Александра Тихановича в торговом центре «Галерея» состоялась благотворительная акция под названием «Любовь в подарок».
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Благотворительная акция «Любовь в подарок» прошла в день смерти народного артиста Беларуси Александра Тихановича в Минске.
В воскресенье в холле торгового центра «Галерея» были размещены деревья, на которых висели
Каждый желающий мог взять сердечко с тем или иным пожеланием и выполнить его. Мечты у авторов очень простые: портативная колонка с наушниками, книга, набор для бритья, шерстяной платок или просто открытка с добрыми словами.
Акцию провел продюсерский центр «Профиартвидеон», которым руководил Тиханович, совместно с фондом Spiros, который назван его именем. В мероприятии приняла участие дочь покойного артиста Анастасия Тиханович.
Все подарки, собранные в день памяти Тихановича, адресаты получат в день всех влюбленных — 14 февраля.