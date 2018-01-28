Астроном-любитель нашел потерянный НАСА спутник

20 января канадец Скотт Тилли (Scott Tilley) смог зафиксировать сигналы со спутника IMAGE. Мужчина пытался обнаружить секретный американский спутник Zuma, однако вместо этого услышал позывные с давно потерянного космического аппарата.
Тилли написал о находке в блоге, однако поначалу на это никто не обратил внимания. Тогда он связался с главным инвестором IMAGE Джеймсом Берчем (James L. Burch). Несколько дней спустя инженеры из Центра космических полётов Годдарда подтвердили, что смогли поймать сигнал с IMAGE и удержать его.
Спутник IMAGE (Imager for
8 января стало известно, что секретный американский спутник под кодовым названием Zuma не смог выйти на орбиту после запуска