Астроном-любитель нашел потерянный НАСА спутник

20 января канадец Скотт Тилли (Scott Tilley) смог зафиксировать сигналы со спутника IMAGE. Мужчина пытался обнаружить секретный американский спутник Zuma, однако вместо этого услышал позывные с давно потерянного космического аппарата.

Тилли написал о находке в блоге, однако поначалу на это никто не обратил внимания. Тогда он связался с главным инвестором IMAGE Джеймсом Берчем (James L. Burch). Несколько дней спустя инженеры из Центра космических полётов Годдарда подтвердили, что смогли поймать сигнал с IMAGE и удержать его.

Спутник IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration) был запущен в 2000 году для изучения магнитосферы Земли. В декабре 2005 года ученые потеряли с ним связь и признали его затерявшимся в космосе. Предположительно спутник смог перезапуститься во время прошлогоднего солнечного затмения.