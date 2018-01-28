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21:21 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

МВД Башкирии прокомментировало задержания сторонников Навального в Уфе

Республиканское управление МВД России прокомментировало ГорОбзор.ру задержания в Уфе сторонников оппозиционера, главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, вышедших на несанкционированную акцию протеста 28 января.

Дела об административном нарушении направляются в суд.

— Сегодня в Уфе прошло публичное мероприятие не согласованное с органами исполнительной власти.

В целях пресечения нарушения федерального законодательства сотрудниками полиции ряд организаторов и активных участников мероприятия доставлены в отдел полиции.

В настоящее время в отношении них за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены протоколы по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд для принятия решения, — пояснили ГорОбзор.ру в МВД.

Напомним, как сообщил источник ГорОбзор.ру по состоянию на 16:00 в Уфе взяли под стражу 28 участников акции «Забастовка избирателей». По этому показателю башкирская столица стала лидером среди российских городов. По информации одной из участниц несанкционированной акции Ольги Комлевой, в отдел полиции № 7 Уфы доставили 52 человека.

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