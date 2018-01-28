МВД Башкирии прокомментировало задержания сторонников Навального в Уфе

Дела об административном нарушении направляются в суд.

— Сегодня в Уфе прошло публичное мероприятие не согласованное с органами исполнительной власти.

В целях пресечения нарушения федерального законодательства сотрудниками полиции ряд организаторов и активных участников мероприятия доставлены в отдел полиции.

В настоящее время в отношении них за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены протоколы по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд для принятия решения, — пояснили ГорОбзор.ру в МВД.