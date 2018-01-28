В Молдове растет число жалоб по защите персональных данных
За последние семь лет число заявлений в Национальный центр по защите персональных данных выросло с 15 до пятисот.
За последние семь лет число заявлений в Национальный центр по защите персональных данных выросло с 15 до пятисот.
Эксперты объясняют это тем, что граждане сейчас лучше осведомлены о своих правах, а также о деятельности центра.
«У нас были инциденты, когда камеру видеонаблюдения устанавливали на жилой дом, чтобы следить за соседским двором. Её монтировали на втором этаже дома, откуда был виден весь двор», — сказал глава отдела НЦЗПД Сергей Бозияну.
Из Центра по защите персональных данных заявления передают в суд. Максимальный штраф за подобное нарушение — 15 тысяч леев.
«Есть много заявлений по поводу разглашения данных относительно состояния здоровья пациентов. Есть случаи, связанные с обработкой данных в полицейских участках. Когда сотрудники органов, зарегистрировавшие нарушение, или следователи проверяют или обрабатывают личные данные», — добавил глава отдела НЦЗПД Сергей Бозияну.
Многие горожане отметили, что не раз сталкивались с подобными инцидентами.
«Нам часто звонят из косметических компаний, неизвестно откуда они берут номера телефонов. Я считаю, это неправильно».
«Физические лица должны быть очень внимательны, когда заполняют разные контракты и вписывают личные данные, или оставляют копии удостоверения личности. Это касается и личных данных их близких», — отметил глава отдела НЦЗПД Сергей Бозияну.
28 января 1981 года в Страсбурге была подписана Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». А с 2007 года