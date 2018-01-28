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20:34 (мск), источник: Publika.md

В Молдове растет число жалоб по защите персональных данных

За последние семь лет число заявлений в Национальный центр по защите персональных данных выросло с 15 до пятисот.

Источник: Publika.md

Эксперты объясняют это тем, что граждане сейчас лучше осведомлены о своих правах, а также о деятельности центра.

«У нас были инциденты, когда камеру видеонаблюдения устанавливали на жилой дом, чтобы следить за соседским двором. Её монтировали на втором этаже дома, откуда был виден весь двор», — сказал глава отдела НЦЗПД Сергей Бозияну.

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Из Центра по защите персональных данных заявления передают в суд. Максимальный штраф за подобное нарушение — 15 тысяч леев.

«Есть много заявлений по поводу разглашения данных относительно состояния здоровья пациентов. Есть случаи, связанные с обработкой данных в полицейских участках. Когда сотрудники органов, зарегистрировавшие нарушение, или следователи проверяют или обрабатывают личные данные», — добавил глава отдела НЦЗПД Сергей Бозияну.

Многие горожане отметили, что не раз сталкивались с подобными инцидентами.

«Нам часто звонят из косметических компаний, неизвестно откуда они берут номера телефонов. Я считаю, это неправильно».

«Физические лица должны быть очень внимательны, когда заполняют разные контракты и вписывают личные данные, или оставляют копии удостоверения личности. Это касается и личных данных их близких», — отметил глава отдела НЦЗПД Сергей Бозияну.

28 января 1981 года в Страсбурге была подписана Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». А с 2007 года страны-члены Совета Европы отмечают Международный день защиты персональных данных. Его ещё называют Днём конфиденциальности.

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