Русский бандит из Америки затосковал по родине

Источник: AP 2018

Борису Найфельду (Boris Nayfeld) 70 лет, в октябре прошлого года он вышел из тюрьмы в третий раз. В интервью Associated Press мужчина, известный как Биба, рассказал, что хочет вернуться на родину, так как там его навыки принесут больше пользы. Однако условный срок еще не закончился, и по закону он не может покинуть территорию США.

«Я все потерял — время, жену, работу. Это достаточное для меня наказание. Ничего с этим сделать я не могу. Дайте мне шанс начать новую жизнь», — говорит Борис.

Найфельд приехал в США из СССР в конце 1970-х годов. За границей его осудили за мошенничество, контрабанду табака и перевозку героина, спрятанного в телевизорах. Последний срок был связан с участием мафиозо в заказном убийстве. По признанию мужчины, он не сожалеет о своей преступной жизни.