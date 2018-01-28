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19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Русский бандит из Америки затосковал по родине

Самый известный русский мафиозо Нью-Йорка признался, что хочет вернуться на родину. На его историю обратило внимание Daily Mail.

Источник: AP 2018

Борису Найфельду (Boris Nayfeld) 70 лет, в октябре прошлого года он вышел из тюрьмы в третий раз. В интервью Associated Press мужчина, известный как Биба, рассказал, что хочет вернуться на родину, так как там его навыки принесут больше пользы. Однако условный срок еще не закончился, и по закону он не может покинуть территорию США.

«Я все потерял — время, жену, работу. Это достаточное для меня наказание. Ничего с этим сделать я не могу. Дайте мне шанс начать новую жизнь», — говорит Борис.

Найфельд приехал в США из СССР в конце 1970-х годов. За границей его осудили за мошенничество, контрабанду табака и перевозку героина, спрятанного в телевизорах. Последний срок был связан с участием мафиозо в заказном убийстве. По признанию мужчины, он не сожалеет о своей преступной жизни.

Борис также активно поддерживает президента США Дональда Трампа и сравнивает себя с ним. «Трамп — бизнесмен, ему все равно, кто дает ему деньги на проект. Я такой же», — сказал он.

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