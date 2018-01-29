Мирзиёев подарил машину заведующей детсадом в Шахрисабзе

Президент высоко оценил созданные в учреждении условия. Поручил построить в Шахрисабзе еще 25 негосударственных дошкольных учреждений по примеру данного детского сада.

Здесь же состоялась презентация программы по строительству в Кашкадарье детских садов со стороны государства и на основе государственно-частного партнерства.