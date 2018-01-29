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09:58 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Площади 1905 года освободили место под парковку

Ледовый городок полностью демонтирован.

Источник: Аргументы и факты

В центре Екатеринбурга полностью завершились работы по демонтажу ледового городка, проработавшего три недели. На его месте снова появилась автопарковка, сообщает в понедельник, 29 января, «АиФ-Урал».

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В выходные дни рабочие окончательно разобрали и увезли оставшиеся детали и конструкции городского ледового городка. Работы по демонтажу проводились в течении прошлой недели. Разбирать городок стали в ночь с 21 на 22 января, а в субботу подрядчику компании «Айс-проект» оставалось лишь вывезти разрушенные глыбы льда. С сегодняшнего дня на площади 1905 года вновь начала работать парковка для автомобилей.

Напомним, что ледовый городок был открыт 29 декабря 2017 года и проработал в общей сложности три недели. Тем не менее, парковка для автомобилистов на площади 1905 года была закрыта с ноября прошлого года, когда начались строительные работы над созданием городка. Стоит отметить, что в этом году ледовый городок установил исторический рекорд по посещаемости. Его посетили около полумиллиона горожан и гостей Екатеринбурга.

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