На Площади 1905 года освободили место под парковку

В выходные дни рабочие окончательно разобрали и увезли оставшиеся детали и конструкции городского ледового городка. Работы по демонтажу проводились в течении прошлой недели. Разбирать городок стали в ночь с 21 на 22 января, а в субботу подрядчику компании «Айс-проект» оставалось лишь вывезти разрушенные глыбы льда. С сегодняшнего дня на площади 1905 года вновь начала работать парковка для автомобилей.

Напомним, что ледовый городок был открыт 29 декабря 2017 года и проработал в общей сложности три недели. Тем не менее, парковка для автомобилистов на площади 1905 года была закрыта с ноября прошлого года, когда начались строительные работы над созданием городка. Стоит отметить, что в этом году ледовый городок установил исторический рекорд по посещаемости. Его посетили около полумиллиона горожан и гостей Екатеринбурга.