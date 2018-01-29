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09:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

В центре Волгограда с 29 января по 2 февраля перекроют несколько улиц

Несколько улиц Центрального района перекрыты в период с 29 января по 2 февраля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, улицы станут пешеходными в связи с празднованием 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и подготовки к ним.

Со списком улиц, которые будут перекрыты непосредственно 2 февраля, можно ознакомиться здесь.

Перечень улиц, которые станут пешеходными уже ранее, с 29 января по 1 февраля, ищите по ссылке.

Напомним, 2 февраля в Волгограде пройдет большой парад военной техники. На площадь Павших борцов выйдут оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч», «Торнадо», зенитные ракетные комплексы С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы ЗРПК «Панцирь» и не только — всего 75 единиц боевой и специальной техники. Также запланировано авиашоу в участием пилотажной группы «Стрижи» и ударных вертолётов.

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