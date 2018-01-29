В центре Волгограда с 29 января по 2 февраля перекроют несколько улиц
Несколько улиц Центрального района перекрыты в период с 29 января по 2 февраля.
Несколько улиц Центрального района перекрыты в период с 29 января по 2 февраля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, улицы станут пешеходными в связи с празднованием 75-й годовщины разгрома
Со списком улиц, которые будут перекрыты непосредственно 2 февраля, можно ознакомиться здесь.
Перечень улиц, которые станут пешеходными уже ранее, с 29 января по 1 февраля, ищите по ссылке.
Напомним, 2 февраля в Волгограде пройдет большой парад военной техники. На площадь Павших борцов выйдут