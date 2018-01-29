Из-за метели ГИБДД просит водителей Татарстана не выезжать на трассы

В Госавтоинспекции Татарстана просят водителей не выезжать за город, а также быть внимательными. В частности, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, избегать опасных маневров.

В целом по республике 29 января днем будет от -11 до -16 мороза. По Казани -12 -14. На дорогах гололедица. Временами небольшой снег.

Кстати, такая же погода будет до конца месяца. 30 января ночью -11 -16, при прояснениях и на востоке до -17 -22 мороза. Днем будет от -6 до -11 градусов, на востоке до -16. также будет идти снег.