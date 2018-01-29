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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за метели ГИБДД просит водителей Татарстана не выезжать на трассы

Из-за плохой погоды водителей Татарстана просят не выезжать на трассы. В понедельник, 29 января, по республике будет порывистый ветер до 15−18 метров в секунду и метель с ухудшением видимости до одного-двух километров. Также возможны снежные заносы.

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В Госавтоинспекции Татарстана просят водителей не выезжать за город, а также быть внимательными. В частности, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, избегать опасных маневров.

В целом по республике 29 января днем будет от -11 до -16 мороза. По Казани -12 -14. На дорогах гололедица. Временами небольшой снег.

Кстати, такая же погода будет до конца месяца. 30 января ночью -11 -16, при прояснениях и на востоке до -17 -22 мороза. Днем будет от -6 до -11 градусов, на востоке до -16. также будет идти снег.

31 января, в среду, местами небольшой и умеренный снег, метель. Порывистый ветер до 15−20 метров в секунду. Ночью -10 -15 градусов, при прояснениях до -16 -21. Днем же будет -8 -13 градусов, на востоке до -16 мороза. На дорогах гололедица.

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