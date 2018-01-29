В начале рабочей недели в Калининградской области ожидается потепление до +7°C

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 29 января, воздух прогреется до +7°C. Со вторника по четверг ожидается +3… +4°C, в пятницу — +1°C.

Во все дни метеорологи обещают осадки виде дождя и снега. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +3… 0 °C, в ночь с пятницы на субботу — до -2°C. Скорость ветра в понедельник составит 10 м/с, в остальные дни — не превысит 7 м/с.