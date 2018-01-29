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09:30 (мск), источник: Калининград.Ru

В начале рабочей недели в Калининградской области ожидается потепление до +7°C

В течение рабочей недели синоптики прогнозируют в Калининградской области плюсовую температуру и осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 766 мм рт. ст. 4 м/с

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 29 января, воздух прогреется до +7°C. Со вторника по четверг ожидается +3… +4°C, в пятницу — +1°C.

Во все дни метеорологи обещают осадки виде дождя и снега. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +3… 0 °C, в ночь с пятницы на субботу — до -2°C. Скорость ветра в понедельник составит 10 м/с, в остальные дни — не превысит 7 м/с.

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