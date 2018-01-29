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09:51 (мск), источник: Восток Медиа

Бывшего приморского вице-губернатора Василия Усольцева хотят вернуть в СИЗО

Сторона обвинения уже сделала для этого первый шаг.

Источник: Восток Медиа

Прокуратура намерена вернуть бывшего первого замгубернатора Приморья Василия Усольцева под стражу. Первый шаг к этому уже сделан, сообщает РИА «Восток-Медиа». Решение суда, согласно которому экс-чиновник может гулять на свободе, удалось отменить.

Сегодня, 29 января, в Приморском краевом суде рассмотрели кассационную жалобу по делу бывшего вице-губернатора Василия Усольцева. Её подал прокурор: представитель гособвинения обжаловал меру пресечения для экс-чиновника. В конце 2017 года Усольцева, подозреваемого в получении огромной взятки, отпустили под подписку о невыезде. До этого он пребывал в следственном изоляторе.

Прокурор посчитал, что апелляционная инстанция (а именно она изменила меру пресечения) вынесла слишком мягкое решение. Он обратился в краевой суд с кассацией, потребовав, чтобы вопрос пересмотрели. Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь краевого суда, его просьбу удовлетворили. «Суд отменил решение апелляционной инстанции. Теперь вопрос о дальнейшей мере пресечения для Усольцева рассмотрят заново», — пояснила она.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что Василия Усольцева задержали в ночь на 30 ноября в 2017 году. За день до этого в его квартире прошёл обыск, а сам экс-чиновник долгое время провёл в здании приморского управления Следственного комитета. Свой пост Усольцев покинул по собственному желанию в начале ноября. Это произошло через месяц после того, как регион возглавил Андрей Тарасенко.

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