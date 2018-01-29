Бывшего приморского вице-губернатора Василия Усольцева хотят вернуть в СИЗО
Сторона обвинения уже сделала для этого первый шаг.
Сторона обвинения уже сделала для этого первый шаг.
Прокуратура намерена вернуть бывшего первого замгубернатора Приморья Василия Усольцева под стражу. Первый шаг к этому уже сделан, сообщает РИА «Восток-Медиа». Решение суда, согласно которому
Сегодня, 29 января, в Приморском краевом суде рассмотрели кассационную жалобу по делу бывшего
Прокурор посчитал, что апелляционная инстанция (а именно она изменила меру пресечения) вынесла слишком мягкое решение. Он обратился в краевой суд с кассацией, потребовав, чтобы вопрос пересмотрели. Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа»
РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что Василия Усольцева задержали в ночь на 30 ноября в 2017 году. За день до этого в его квартире прошёл обыск, а сам