Бывшего приморского вице-губернатора Василия Усольцева хотят вернуть в СИЗО

Источник: Восток Медиа

Прокуратура намерена вернуть бывшего первого замгубернатора Приморья Василия Усольцева под стражу. Первый шаг к этому уже сделан, сообщает РИА «Восток-Медиа». Решение суда, согласно которому экс-чиновник может гулять на свободе, удалось отменить.

Сегодня, 29 января, в Приморском краевом суде рассмотрели кассационную жалобу по делу бывшего вице-губернатора Василия Усольцева. Её подал прокурор: представитель гособвинения обжаловал меру пресечения для экс-чиновника. В конце 2017 года Усольцева, подозреваемого в получении огромной взятки, отпустили под подписку о невыезде. До этого он пребывал в следственном изоляторе.

Прокурор посчитал, что апелляционная инстанция (а именно она изменила меру пресечения) вынесла слишком мягкое решение. Он обратился в краевой суд с кассацией, потребовав, чтобы вопрос пересмотрели. Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь краевого суда, его просьбу удовлетворили. «Суд отменил решение апелляционной инстанции. Теперь вопрос о дальнейшей мере пресечения для Усольцева рассмотрят заново», — пояснила она.