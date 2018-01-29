Под Асбестом нашли уникальный изумруд за 4 млн рублей

В поселке Малышева в единственной в России шахте по добыче изумрудов и беррилов добыли уникальный изумруд весом 1,6 кг, сообщает в понедельник, 29 января, «АиФ-Урал».

Драгоценный камень обнаружили заместитель главного геолога и бригадир очистного забоя шахты ОП «Малышева». «Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, тем самы сохранили его в первозданном виде», — рассказал директор предприятия Евгений Василевский.

Вес изумруда составил около 1,6 кг, а длина и ширина — 14 на 7 см. Эксперты уже оценили драгоценную находку. Стоимость изумруда составляет около 4 млн рублей. Как пояснили на предприятии, такие изумруды находят раз в 10 лет, а нашедшим его сотрудникам была выплачена премия в размере 250 тысяч рублей.