Синоптики прогнозируют на Кубани снегопад и мороз
Возможно налипание мокрого снега на линии электропередачи.
Возможно налипание мокрого снега на линии электропередачи.
Водителям нужно быть особо осторожными.
Уже 30 января температура существенно поднимется, особенно на Черноморском побережье.
«Неделя будет неустойчивая и по температурному режиму сильно различаться в районах края. Перепады между, допустим, Сочи и Белой Глиной днем могут достигать 15 °С», — рассказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.
Связаны такие перепады с противостоянием двух циклонов — средиземноморского и сибирского. Последний сохранит свое влияние в северных и восточных районах края до конца недели, сообщают синоптики.