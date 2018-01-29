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09:37 (мск), источник: Кубань 24

Синоптики прогнозируют на Кубани снегопад и мороз

Возможно налипание мокрого снега на линии электропередачи.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 766 мм рт. ст. 4 м/с

Водителям нужно быть особо осторожными. Из-за осадков на дорогах будет плохая видимость, асфальт покроется коркой льда.

Уже 30 января температура существенно поднимется, особенно на Черноморском побережье.

«Неделя будет неустойчивая и по температурному режиму сильно различаться в районах края. Перепады между, допустим, Сочи и Белой Глиной днем могут достигать 15 °С», — рассказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

Связаны такие перепады с противостоянием двух циклонов — средиземноморского и сибирского. Последний сохранит свое влияние в северных и восточных районах края до конца недели, сообщают синоптики.

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