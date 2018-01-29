Синоптики прогнозируют на Кубани снегопад и мороз

Водителям нужно быть особо осторожными. Из-за осадков на дорогах будет плохая видимость, асфальт покроется коркой льда.

Уже 30 января температура существенно поднимется, особенно на Черноморском побережье.

«Неделя будет неустойчивая и по температурному режиму сильно различаться в районах края. Перепады между, допустим, Сочи и Белой Глиной днем могут достигать 15 °С», — рассказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.