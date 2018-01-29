«Пахтакор» купил бывшего форварда французской «Ниццы» и шотландского «Хартса»

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы клуба, 26-летний легионер подписал двухлетний контракт с «Пахтакором» и уже прибыл в Ташкент.

Исмаэль Гонсалвеш является воспитанником португальской «Боавишты». На протяжении карьеры он играл в таких клубах, как «Ницца» (Франция), «Сент-Миррен» (Шотландия), «АПОЭЛ» (Кипр), «Вериа» (Греция), «Анортосис» (Кипр), «Аль-Иттифак» (Саудовская Аравия), «Хартс» (Шотландия).

В составе своих команд он становился обладателем Кубка лиги Шотландии и Суперкубка Кипра. Футболист также выступал за сборную Португалии U-17.

Ранее клуб уже представил четверых новых игроков — Фарруха Сайфиева, Акмаля Шорахмедова, Бахрома Абдурахимова и Дильшода Рахматуллаева, а также двух футболистов, вернувшихся из аренды — Егора Кримца и Жалолиддина Машарипова.