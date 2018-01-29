Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Глубокий сон поможет не заболеть гриппом
Ученые впервые рассчитали силу толчков плода в утробе матери
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Кличко купил в Польше для Киева бракованные трамваи из России
Ответ РФ на санкции обернулся убытками для Европы
Как Ирина Безрукова выглядит без макияжа
Во Франции предложили наказывать мужчин за сексизм на улицах
Пушка «Арматы» России не оставит шансов «Абрамсам» и «Леопардам»
СМИ: Волочкова позирует на плите в майке без белья
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
09:33 (мск), источник: Podrobno.uz

«Пахтакор» купил бывшего форварда французской «Ниццы» и шотландского «Хартса»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Столичный футбольный клуб «Пахтакор» подписал контракт с португальским форвардом Исмаэлем Гонсалвешем.

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы клуба, 26-летний легионер подписал двухлетний контракт с «Пахтакором» и уже прибыл в Ташкент.

Читайте также
Неспортивное поведение: со стадиона «Пахтакор» украли 37 пар кроссовок

Исмаэль Гонсалвеш является воспитанником португальской «Боавишты». На протяжении карьеры он играл в таких клубах, как «Ницца» (Франция), «Сент-Миррен» (Шотландия), «АПОЭЛ» (Кипр), «Вериа» (Греция), «Анортосис» (Кипр), «Аль-Иттифак» (Саудовская Аравия), «Хартс» (Шотландия).

В составе своих команд он становился обладателем Кубка лиги Шотландии и Суперкубка Кипра. Футболист также выступал за сборную Португалии U-17.

Ранее клуб уже представил четверых новых игроков — Фарруха Сайфиева, Акмаля Шорахмедова, Бахрома Абдурахимова и Дильшода Рахматуллаева, а также двух футболистов, вернувшихся из аренды — Егора Кримца и Жалолиддина Машарипова.

Отметим, что 30 января столичная команда проведет отборочный матч стадии плей-офф Лиги чемпионов Азии против катарской «Аль-Гарафы». Он пройдет на стадионе «Тани бин Жассим» в Дохе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан и Кыргызстан запустят регулярные автобусные маршруты по трем направлениям
Футболистам молодежной сборной Узбекистана подарили автомобили «Малибу»
Как будут работать санкции против фигурантов новых докладов США
Российские власти поддержат добычу сланцевой нефти
Русский бандит из Америки затосковал по родине
Американский композитор получил "Грэмми" за песню о Путине
Восточную пуму официально признали вымершей
Карта фитнес-приложения помогла вычислить военные базы США
СМИ: таможня стала отслеживать покупки россиян за рубежом
Спорт
Гол Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании Аргентинский форвард забил 20-й гол в примере и возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь